قطاع ألبسة الأطفال يبرز في معرض “موتكس” التصديري بدمشق

دمشق-سانا

حجزت شركات ألبسة الأطفال حيزاً واسعاً ولافتاً في معرض “موتكس خان الحرير” التخصصي التصديري، دورة موسم ربيع وصيف 2026، حيث قدّمت أحدث تصاميمها ضمن مشاركة تعكس حضور هذا القطاع وقوته في الأسواق المحلية والخارجية.

وتؤكد هذه المشاركة قدرة المنتج السوري على المنافسة، وتبرز أهمية المعرض كمنصة للتشبيك مع المستوردين وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام الصناعات النسيجية الوطنية.

وأشار الصناعيون في تصريحات لـ”سانا” إلى ضرورة دعم الصناعات المحلية وتوفير مستلزماتها بما يعزز قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً.

التشبيك مع الأسواق الخارجية

وأوضح منصور شمس الدين، ممثل إحدى شركات الألبسة، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، ولا سيما بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الأسواق الخارجية نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، واصفاً الإقبال العربي بأنه “جيد”.

كما أكد عبد الحميد بادي، مدير شركة ألبسة ولادية، أن المعرض يشكّل منصة مهمة للتشبيك مع الأسواق العربية والأجنبية، بما يسهم في تنشيط صادرات ألبسة الأطفال، لافتاً إلى أن المنتج السوري يحظى بقبول واسع في مختلف الدول، نظراً لاعتماد الشركات على خامات وأقمشة عالية الجودة.

قدرة المنتج المحلي على المنافسة

من جهته، أوضح كمال خدام، مدير إحدى شركات الموضة، أن الشركات الوطنية تتطلع من خلال المعرض إلى استقبال المستوردين والاطلاع على جودة ملابس الأطفال، مؤكداً أن المعرض يعزز التوجه التصديري للصناعة النسيجية السورية، ويبرز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

كما أشار حسين حسن، مدير شركة ألبسة ولادية، إلى أن المعرض يشكل فرصة لعرض التصاميم الجديدة والتعريف بها، بما يعكس التطور الفني والإبداعي في هذا القطاع، مؤكداً أن الصناعة السورية ما تزال حاضرة وقادرة على المنافسة، وأن المعرض يلعب دوراً محورياً في ربط الصناعيين بالمستوردين العرب والأجانب.

وانطلقت مساء أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض “موتكس خان الحرير” التخصصي التصديري لموسم ربيع وصيف 2026، الذي تنظمه غرف الصناعة والتجارة في دمشق وحلب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بمشاركة أكثر من 250 شركة وطنية تعمل في مجالات الألبسة النسائية والرجالية والأطفال والنسيج ومستلزماته والخدمات اللوجستية.