التربية تتيح أسماء المراكز الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية عبر رابط إلكتروني

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، إتاحة أسماء المراكز الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وعناوينها مرفقة بخرائط لتسهيل الوصول إليها، بحسب المحافظات والمناطق، وذلك عبر الرابط.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الطلاب من معرفة مراكزهم الامتحانية بدقة مسبقة، بما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى المراكز المحددة وتنظيم سير العملية الامتحانية، داعيةً الطلاب إلى الاطلاع على بياناتهم بشكل دقيق عبر الرابط، والتأكد من موقع المركز الامتحاني، قبل موعد بدء الامتحانات.

وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق في السادس منه امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، ‏ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 833 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.‏

