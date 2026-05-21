تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

IMG 7031 تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

حمص-سانا

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص اليوم الخميس، توزيع البطاقات الامتحانية للطلاب النظاميين والأحرار المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026.

IMG 7032 تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

وأوضحت مديرة التربية والتعليم الدكتورة ملك السباعي في تصريح لمراسل سانا، أن توزيع البطاقات يتم يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفق برنامج محدد يضمن انسيابية عملية التسليم وتنظيمها.

وبيّنت السباعي أن طلاب المجمعات النظاميين يستلمون بطاقاتهم في مجمعاتهم خلال يومي الخميس والسبت الموافقين لـ 21 و23 أيار، بينما تُوزّع بطاقات طلاب المدينة وقرى المركز النظاميين في مدارسهم يومي السبت والأحد الـ 23 و الـ 24 من أيار.

IMG 7035 تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

وأشارت السباعي الى أنه بالنسبة لطلاب المجمعات الأحرار، تُوزّع بطاقاتهم في مجمعاتهم خلال أيام 21 و23 و24 أيار، في حين يتم توزيع بطاقات طلاب المدينة وقرى المركز الأحرار الذكور في مسرح الزهراوي وفق الترتيب الأبجدي، من الحرف “أ” حتى “ع” يوم الخميس الـ 21 من أيار، ومن “غ” حتى “ي” يوم السبت الـ 23 من أيار.

ولفتت إلى أن توزيع بطاقات الطالبات الأحرار يتم في مركز المعلوماتية، حيث تُسلَّم البطاقات من الحرف “أ” حتى “س” اليوم الخميس الـ 21 من أيار، ومن “ش” حتى “ي” يوم السبت الـ 23 من أيار.

ونوهت السباعي بأن عدد المراكز الامتحانية في محافظة حمص للعام الحالي بلغ 310 مراكز، فيما وصل عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي (العام والشرعي) إلى 39,584 طالباً وطالبة، بينما يقدّر عدد طلاب المرحلة الثانوية بفروعها الأدبي والعلمي والشرعي والمهني بـ 29,586 طالباً وطالبة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.

IMG 7019 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7018 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7022 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7023 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7024 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7038 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7042 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
IMG 7045 scaled تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
قوافل النور تضيء جامعي الأموي والحمزة والعباس لسرد القرآن الكريم كاملاً في يوم واحد
تخريج 260 طالباً وطالبة في معهد إعداد المدرسين بدرعا
التربية تصدر البرامج الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بعد التعديل
محاضرة للدكتور أحمد صوان في معرض الكتاب حول “الانغماس اللغوي للطفل وضرورته”
نحالو ريف دمشق يواجهون تحديات الشتاء رغم تحسن المراعي الرحيقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك