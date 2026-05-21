تربية حمص تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

حمص-سانا

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص اليوم الخميس، توزيع البطاقات الامتحانية للطلاب النظاميين والأحرار المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026.

وأوضحت مديرة التربية والتعليم الدكتورة ملك السباعي في تصريح لمراسل سانا، أن توزيع البطاقات يتم يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفق برنامج محدد يضمن انسيابية عملية التسليم وتنظيمها.

وبيّنت السباعي أن طلاب المجمعات النظاميين يستلمون بطاقاتهم في مجمعاتهم خلال يومي الخميس والسبت الموافقين لـ 21 و23 أيار، بينما تُوزّع بطاقات طلاب المدينة وقرى المركز النظاميين في مدارسهم يومي السبت والأحد الـ 23 و الـ 24 من أيار.

وأشارت السباعي الى أنه بالنسبة لطلاب المجمعات الأحرار، تُوزّع بطاقاتهم في مجمعاتهم خلال أيام 21 و23 و24 أيار، في حين يتم توزيع بطاقات طلاب المدينة وقرى المركز الأحرار الذكور في مسرح الزهراوي وفق الترتيب الأبجدي، من الحرف “أ” حتى “ع” يوم الخميس الـ 21 من أيار، ومن “غ” حتى “ي” يوم السبت الـ 23 من أيار.

ولفتت إلى أن توزيع بطاقات الطالبات الأحرار يتم في مركز المعلوماتية، حيث تُسلَّم البطاقات من الحرف “أ” حتى “س” اليوم الخميس الـ 21 من أيار، ومن “ش” حتى “ي” يوم السبت الـ 23 من أيار.

ونوهت السباعي بأن عدد المراكز الامتحانية في محافظة حمص للعام الحالي بلغ 310 مراكز، فيما وصل عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي (العام والشرعي) إلى 39,584 طالباً وطالبة، بينما يقدّر عدد طلاب المرحلة الثانوية بفروعها الأدبي والعلمي والشرعي والمهني بـ 29,586 طالباً وطالبة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.