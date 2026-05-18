وزير التعليم العالي: التسجيل للاختصاصات الطبية يبدأ غداً الثلاثاء

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الإثنين، أن التسجيل للاختصاصات الطبية سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى يوم الثلاثاء الـ 30 من حزيران القادم، وذلك في إطار استكمال إجراءات التسجيل والاعتراضات الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة للدراسات العليا للعام الدراسي 2025–2026.

وأوضح الوزير الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك، أنه تم تخصيص فترة لتقديم طلبات الاعتراض المسجلة أصولاً على نتائج المفاضلة الموحدة للاختصاصات الطبية، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 26/5/2026، وذلك حرصاً على ضمان الشفافية ومراجعة كل الحالات وفق الأصول الأكاديمية والإدارية المعتمدة.

ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل للاختصاصات غير الطبية لغاية يوم الثلاثاء 30/6/2026، لإتاحة المجال أمام الطلبة لاستكمال إجراءات تسجيلهم بصورة مناسبة ومنظمة.

ودعا وزير التعليم العالي الطلبة إلى متابعة الإعلانات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الوزارة والجامعات السورية لاستكمال الإجراءات المطلوبة ضمن المواعيد المحددة.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا في الـ 12 من الشهر الجاري، نتائج المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025 – 2026.