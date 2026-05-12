التربية تواصل تدقيق ملفات معلمي الحسكة لاستكمال إجراءات الدمج الوظيفي

الحسكة-سانا

تواصل لجنة وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، عملها بتدقيق ملفات معلمي مديرية الحسكة الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة تواجد “قسد” في المحافظات الشرقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مديرية الإشراف التربوي في الوزارة، ووزارة التنمية الإدارية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن اللجنة تركز في عملها على مراجعة الوثائق والشهادات والبيانات الخاصة بالعاملين، لضمان مطابقتها للمعايير، مبينةً أن

مديرية التربية في الحسكة تؤكد التزامها بتقديم كامل الدعم اللوجستي والفني لتسهيل عمل اللجنة، بما يضمن إنجاز التدقيق بدقة وعناية ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من عملية تسوية أوضاع العاملين، وإنهاء ملف الدمج وفق الأصول المعتمدة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة التنظيمية في القطاع التربوي.

وكانت اللجنة باشرت أمس الإثنين عملها بتدقيق ملفات معلمي مديرية الرقة الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة تواجد “قسد” في المحافظات الشرقية، بمشاركة ممثلين عن مديرية الإشراف التربوي في الوزارة، ووزارة التنمية الإدارية، وبحضور لجنة المتابعة الخاصة بالمعلمين في المحافظة.