الجودة والاعتمادية تصدر نتائج امتحان OSPE العملي للناجحين في امتحان طب الأسنان الموحد 

أصدرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتائج الامتحان العملي بنموذج (OSPE) لخريجي الجامعات غير السورية، الناجحين في الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان – الدورة الأولى 2026، العملي (OSPE) بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 259، نجح منهم 257 بنسبة نجاح إجمالية بلغت 99.23%، مشيرة إلى أن الامتحان جرى في أجواء تنظيمية دقيقة وبإشراف من اللجان العلمية والتنظيمية المختصة، وتضمن جلستين، خُصّصت الأولى لاختصاص المداواة اللبية، والثانية لاختصاص القلع والجراحة.



وأجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق أمس الأحد، الامتحان العملي بنموذج (OSPE) لخريجي الجامعات غير السورية، الناجحين في الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان – الدورة الأولى 2026، وذلك بهدف تعديل الشهادات وممارسة المهنة.

