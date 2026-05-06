وزير التعليم العالي يبحث مع الجمعية السورية للهندسة الطبية التعاون لتدريب طلاب الهندسة الطبية

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للهندسة الطبية (SBMES) المهندس عمر حمامي والوفد المرافق، تنسيق عمل ونشاطات الجمعية والربط مع الوزارة، والتعاون في تقديم التدريب العملي لطلاب قسم الهندسة الطبية في جامعة دمشق.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، أن الجمعية تعوض الفجوة التي كانت موجودة في سوريا في مجال الهندسة الطبية، مشيراً إلى دور الجمعية في بناء القدرات وتدريب الطلاب للتعلم على الأجهزة الطبية في المشافي، وإمكانية إجراء دورات تأهيل للخريجين.

ولفت الوزير الحلبي إلى دعم الوزارة للجمعية في إقامة ورشات العمل والمعارض في الجامعات والحواضن التعليمية ومراكز الأبحاث التابعة لها، وإمكانية تعاون الجمعية مع المنظمات الدولية في هذا المجال.

من جانبه بيّن حمامي، أهمية التنسيق والتعاون والربط بين الجمعية ووزارة التعليم العالي، معرباً عن استعداد الجمعية للتعاون في تقديم التدريب العلمي والعملي للطلاب على الأجهزة الطبية، وإمكانية ربط الطلاب مع الخريجين العاملين في الخارج والاستفادة من خبراتهم.

شارك في الاجتماع معاونة وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ومدير المشافي الجامعية في الوزارة الدكتور صلاح الدين الخطيب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

والجمعية السورية للهندسة الطبية (SBMES)، هي جمعية مسجلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تم إشهارها رسمياً في دمشق بتاريخ 27-8-2025، وتُعدّ أول كيان غير ربحي يُعنى بالنهوض بقطاع الهندسة الطبية، وتهدف للارتقاء بالمنشآت الصحية وخدماتها في سوريا، وتعزيز حضور المهندس الطبي السوري إقليمياً ودولياً.