وزير التعليم العالي يبحث مع الجمعية السورية للهندسة الطبية التعاون لتدريب طلاب الهندسة الطبية

IMG 3836 وزير التعليم العالي يبحث مع الجمعية السورية للهندسة الطبية التعاون لتدريب طلاب الهندسة الطبية

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للهندسة الطبية (SBMES) المهندس عمر حمامي والوفد المرافق، تنسيق عمل ونشاطات الجمعية والربط مع الوزارة، والتعاون في تقديم التدريب العملي لطلاب قسم الهندسة الطبية في جامعة دمشق.

IMG 3831 وزير التعليم العالي يبحث مع الجمعية السورية للهندسة الطبية التعاون لتدريب طلاب الهندسة الطبية

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، أن الجمعية تعوض الفجوة التي كانت موجودة في سوريا في مجال الهندسة الطبية، مشيراً إلى دور الجمعية في بناء القدرات وتدريب الطلاب للتعلم على الأجهزة الطبية في المشافي، وإمكانية إجراء دورات تأهيل للخريجين.

ولفت الوزير الحلبي إلى دعم الوزارة للجمعية في إقامة ورشات العمل والمعارض في الجامعات والحواضن التعليمية ومراكز الأبحاث التابعة لها، وإمكانية تعاون الجمعية مع المنظمات الدولية في هذا المجال.

من جانبه بيّن حمامي، أهمية التنسيق والتعاون والربط بين الجمعية ووزارة التعليم العالي، معرباً عن استعداد الجمعية للتعاون في تقديم التدريب العلمي والعملي للطلاب على الأجهزة الطبية، وإمكانية ربط الطلاب مع الخريجين العاملين في الخارج والاستفادة من خبراتهم.

IMG 3853 وزير التعليم العالي يبحث مع الجمعية السورية للهندسة الطبية التعاون لتدريب طلاب الهندسة الطبية

شارك في الاجتماع معاونة وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ومدير المشافي الجامعية في الوزارة الدكتور صلاح الدين الخطيب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

والجمعية السورية للهندسة الطبية (SBMES)، هي جمعية مسجلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تم إشهارها رسمياً في دمشق بتاريخ 27-8-2025، وتُعدّ أول كيان غير ربحي يُعنى بالنهوض بقطاع الهندسة الطبية، وتهدف للارتقاء بالمنشآت الصحية وخدماتها في سوريا، وتعزيز حضور المهندس الطبي السوري إقليمياً ودولياً.

بمشاركة سوريا.. انطلاق منافسات أولمبياد الروبوت العالمي “WRO 2025” في سنغافورة
رئيس جامعة دمشق ‏يطلع على واقع العمل في مشروع توسع كلية العلوم ‏بالبرامكة ‏
التعليم العالي تحدد مدة سنة الامتياز لخريجي الطب البشري من الجامعات غير السورية بعشرة أشهر
التعليم العالي تعلن التعليمات التنفيذية الخاصة بالتقدم الشرطي لمفاضلة الدراسات العليا
مديرية التربية تنهي الاختبارات الشفهية للمعلمين الوكلاء في معدان شرق الرقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك