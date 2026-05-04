إدراج مستودع جامعة دمشق الرقمي في دليل “OpenDOAR” العالمي

دمشق-سانا

أُدرج المستودع الرقمي لجامعة دمشق كأول مستودع رقمي سوري في دليل”OpenDOAR” العالمي، ما يعزز حضور الجامعة على الساحة الأكاديمية الدولية ويزيد من فرص الوصول إلى محتواها العلمي والمعرفي.

وأوضحت الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين أن المستودع يستعد لاعتماد اتفاقية المشاع الإبداعي (Creative Commons – CC)، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم نشر المعرفة وتبادلها بشكل أكثر انفتاحاً، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار عمليات الأرشفة الرقمية، لتقديم محتوى أكاديمي موثوق ومتاح للباحثين والمهتمين حول العالم.

ومستودع جامعة دمشق الرقمي، هو منصة معرفية متكاملة أُنشئت لدعم المحتوى الرقمي للجامعة، وحفظ الإنتاج العلمي والأكاديمي وإتاحته للباحثين والمهتمين، ويضم طيفاً واسعاً من النتاجات العلمية، بما في ذلك رسائل الماجستير والدكتوراه، وكتب ومقررات المرحلة الجامعية الأولى، والمنشورات الصادرة عن مكتبة الجامعة.

كما يوفّر وصولاً ميسّراً وسريعاً للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين إلى المصادر الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، ودعم مسيرة البحث العلمي، وترسيخ حضور جامعة دمشق في الفضاء الرقمي والمعرفي.

يذكر أن دليل OpenDOAR هو دليل عالمي شامل وموثق لمستودعات الوصول المفتوح (Open Access Repositories) الأكاديمية، تم إطلاقه في عام 2005، ويهدف بشكل أساسي إلى تسهيل وصول الباحثين إلى الأبحاث والدراسات العلمية المجانية والمحكمة المودعة في الأرشيفات الرقمية حول العالم.