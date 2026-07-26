انطلاق اختبارات الجزء الأوّل للبورد السوري

IMG 20260727 004103 025 انطلاق اختبارات الجزء الأوّل للبورد السوري

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأحد اختبارات الجزء الأوّل للبورد السوري في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، حيث تُعقد يومياً وعلى مدى ثلاثة أسابيع في مقر الهيئة.

وتشمل الاختبارات وفق ما ذكرت وزارة الصحة، مختلف الاختصاصات الطبية، بمشاركة 359 طالباً وطالبة من الأطباء المقيمين، الذين يتقدمون لها بعد إتمام السنة الأولى من الاختصاص، مع تركيز الأسئلة على المعارف الأساسية في مختلف التخصصات.

وتفقّد المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية، الدكتور محمد الخطيب سير اختبارات الجزء الأوّل لاختصاص الأمراض الباطنة وفروعه، التي أُجريت في المجمع التعليمي، وذلك بإشراف مباشر من إدارة الهيئة ودائرة الاختبارات.

وفي سياق متصل، تسعى الهيئة لاحقاً إلى تطوير العملية الامتحانية لاختبارات الجزء الأول والامتحان النهائي (البورد السوري)، من خلال تحديث بنوك الأسئلة في مختلف التخصصات، وأتمتة العملية الامتحانية بصورة كاملة.

وتعد الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري) هيئة مهنية علمية تتبع لوزارة الصحة، وتمنح شهادات موحدة لكل المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب المقررة في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبلها واجتيازهم الامتحانات المقررة في نظامها الداخلي.

IMG 20260727 004102 805 انطلاق اختبارات الجزء الأوّل للبورد السوري
IMG 20260727 004103 067 انطلاق اختبارات الجزء الأوّل للبورد السوري
IMG 20260727 004103 076 انطلاق اختبارات الجزء الأوّل للبورد السوري
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