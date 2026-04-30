ورشة تعريفية في جامعة حمص حول آليات عمل منظمة IEEE ومجالات التطوير التقني والبحث العلمي

حمص-سانا

نظّمت جامعة حمص بالتعاون مع فرع الأردن في المنظمة العالمية IEEE، ورشة تعريفية حول آليات عمل المنظمة العالمية وهيكلها التنظيمي عالمياً ومحلياً، وفرصها في مجالات التطوير التقني والبحث العلمي، وذلك في كلية الهندسة المدنية اليوم الخميس، بمشاركة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز انفتاحها على المؤسسات العلمية العالمية، مشيراً إلى أن منظمة IEEE تُعد من أبرز الجهات الدولية المعنية بالشؤون التقنية في مجالات الهندسة المعلوماتية والميكانيكية، إضافة إلى اختصاصات مرتبطة بالقطاع الطبي.

وأشار حسام الدين إلى أن التعاون مع المنظمة العالمية يتيح لطلاب جامعة حمص الانخراط في شبكة عالمية تسهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وتهيئ فرص عمل مستقبلية، إلى جانب دعم المؤتمرات العلمية التي يمكن أن تنظمها الجامعة على المستوى الدولي، بما يسهم في تسويقها والارتقاء بمكانتها الأكاديمية.

ولفت إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية سيستفيدون أيضاً من فرص تبادل الخبرات مع مختصين من مختلف دول العالم، معرباً عن الأمل في أن تشكّل هذه الخطوة نواة لإطلاق فرع طلابي لهذه المنظمة داخل الجامعة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

من جهته بيّن رئيس فرع الأردن في منظمة IEEE الدكتور موسى أخرس في تصريح مماثل، أن المنظمة تُعد من أقدم المؤسسات التقنية العالمية، وتضم نحو نصف مليون عضو في أكثر من 160 دولة، وتهدف إلى دعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي وتنظيم المسابقات الطلابية.

وأشار أخرس إلى أن الجلسة تستهدف تعريف الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بفرص الانضمام إلى المنظمة، والاستفادة من برامجها ضمن المنطقة الثامنة التي تضم دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومنها سوريا والأردن، مؤكداً أن الأعضاء يمكنهم المشاركة في مسابقات دولية، والحصول على منح وفرص سفر لحضور مؤتمرات علمية.

وبيّن أن المنظمة تضم 39 مجتمعاً تقنياً تشمل مجالات الحاسوب والروبوتات والاتصالات والطاقة، ما يتيح للطالب اختيار المجال الذي يتناسب مع اختصاصه، مبيناً أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب متابعة دائمة، وبحثاً مستمراً من قبل الطلاب.

بدوره، أوضح الطالب خليل بوشي من قسم الهندسة المعلوماتية اختصاص الذكاء الاصطناعي، أن مشاركته في الورشة جاءت للتعرف على هذه المنظمة العالمية، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة عبرها، ولا سيما فرص العمل عبر الإنترنت، تُعد واسعة ومفيدة للمستقبل، ما عزز رغبته في الانضمام إليها.

وتُعد منظمة IEEE، من أبرز المنظمات المتخصصة في المجالات الهندسية والتقنية، وتعمل على دعم الابتكار والبحث العلمي من خلال توفير منصات للنشر الأكاديمي، وتنظيم المؤتمرات، وإتاحة فرص التعاون بين الباحثين والطلاب على مستوى العالم.