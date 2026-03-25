التعليم العالي توضح آلية إدخال نتيجة الامتحان الوطني للمتقدمين إلى المفاضلة الطبية

دمشق-سانا

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، آلية إدخال نتيجة الامتحان الوطني عند إنشاء حساب جديد، للطلاب المتقدمين إلى المفاضلة الطبية الموحدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الطالب الذي تقدّم للامتحان الوطني هذا العام وليس لديه نتيجة امتحان وطني سابقاً، فيتوجب عليه القيام بتفعيل خيار (لا يوجد لدي امتحان وطني/معفى) ويتابع إجراءات التسجيل، ويقوم فريق الوزارة لاحقاً بربط الحساب مع نتيجة الامتحان الوطني، فيما الطالب الذي لديه أكثر من نتيجة امتحان وطني ويريد تعديل نتيجته للنتيجة الأعلى، فيتوجب عليه التواصل مع مراكز الدعم لتعديل النتيجة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي لديه نتيجة امتحان وطني سابقاً ولا يستطيع إدخال النتيجة لسبب ما، مثل اختلاف الاسم بين قوائم الامتحان الوطني والبيانات المدخلة عند إنشاء الحساب، فعلى الطالب في هذه الحالة أن يقوم بتفعيل خيار (لا يوجد لدي امتحان وطني/معفى) ويتابع إجراءات التسجيل، ويقوم فريق الوزارة لاحقاً بربط الحساب مع نتيجة الامتحان الوطني، ويقوم الطالب بالتواصل مع مراكز الدعم للتأكيد.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا في الـ 14 من شهر آذار الجاري، المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025- 2026م، وذلك بعد تعديل بعض معايير القبول، وحددتا مدة التقدّم والتسجيل الإلكتروني عبر التطبيق المخصص للمفاضلة خلال الفترة الممتدة بين الـ16والـ31 من آذار الجاري.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.