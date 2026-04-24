الجودة والاعتمادية تصدر نتائج الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان لخريجي الجامعات غير السورية

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، نتائج الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان لخريجي الجامعات غير السورية – الدورة الأولى 2026، والذي أجري بصيغته الرقمية في مراكز النفاذ المعتمدة.

وذكرت الهيئة أن نسبة النجاح في الامتحان بلغت 80.34%، وأنه سيتم تحديد مواعيد الامتحان العملي وفق نموذج OSPE لاحقاً على مدى يومين.

وكانت ‏الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرت أمس الخميس، الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعات غير السورية “الدورة الأولى 2026″، بشكل رقمي ومؤتمت في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المعتمدة ضمن جامعات دمشق وحمص واللاذقية ومراكز النفاذ خارج سوريا.