الجودة والاعتمادية تصدر نتائج الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان لخريجي الجامعات غير السورية

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، نتائج الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان لخريجي الجامعات غير السورية – الدورة الأولى 2026، والذي أجري بصيغته الرقمية في مراكز النفاذ المعتمدة.

ودعت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك جميع المتقدمين إلى الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط:
http://ncaq-gov.sy/ReadNews.aspx?NewsID=2029

وذكرت الهيئة أن نسبة النجاح في الامتحان بلغت 80.34%، وأنه سيتم تحديد مواعيد الامتحان العملي وفق نموذج OSPE لاحقاً على مدى يومين.

وكانت ‏الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرت أمس الخميس، الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعات غير السورية “الدورة الأولى 2026″، بشكل رقمي ومؤتمت في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المعتمدة ضمن جامعات دمشق وحمص واللاذقية ومراكز النفاذ خارج سوريا.

إلغاء فحص الإنتاج العلمي لأطروحات الدكتوراه لأغراض التعيين في الجامعات السورية
انطلاق فعاليات ملتقى جسور العلم في دير الزور بمشاركة باحثين محليين ودوليين
أكثر من 200 طالب وطالبة يشاركون بالاختبار النهائي لمسابقة “يوم الهمة القرآني” بحمص
وزير التعليم العالي السوري: إعلان المفاضلة العامة نهاية الأسبوع الجاري
53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص
