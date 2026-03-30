جامعة دمشق تبحث مع سيدات أعمال آليات ربط الخريجين المتفوقين بسوق العمل

دمشق-سانا

بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر خلال لقائه لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق اليوم الإثنين، آليات التعاون المشترك، وتوفير فرص تدريب عملي للخريجين المتفوقين في شركات ومعامل القطاع الخاص.

ورحب صائم الدهر، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالمبادرة، وأبدى استعداداً كبيراً للتعاون، مقدماً مقترحات عملية حول معايير اختيار الخريجين، داعياً إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين الجامعة وغرفة تجارة دمشق.

كما التقت اللجنة، مدير العلاقات الدولية في الجامعة عبد السلام زيدان، الذي أكد استعداده لتقديم الدعم اللازم، وتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، والتنسيق مع عمداء الكليات للحصول على قوائم الخريجين المتفوقين في مختلف الاختصاصات.

بدورها، أوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال نادين شاوي، أن المبادرة تنطلق من قناعة بأهمية مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يشكّل الأساس في أي عملية تنموية، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى إلى إرساء مسار واضح يمكّن الخريجين المتفوقين من الانتقال بسلاسة من البيئة الأكاديمية إلى الحياة المهنية، ضمن شراكة فاعلة مع جامعة دمشق وقطاع الأعمال، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830، من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية، وتمثيل مصالح التجار والشركات، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.