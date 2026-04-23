التعليم العالي تحدد 28 نيسان آخر موعد لتعديل رغبات المفاضلة الطبية الموحدة

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموعد النهائي لتعديل الرغبات للطلاب المتقدمين إلى المفاضلة الطبية الموحدة، الخاصة بخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن فترة تعديل الرغبات تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 نيسان 2026، داعيةً الطلاب إلى استكمال تعديل اختياراتهم ضمن المدة المحددة.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني في هذه المفاضلة التي تجري بالتنسيق مع وزارة الصحة، كان بدأ في الـ 17 من آذار الماضي عبر التطبيق المخصص له، قبل أن يتم تمديده حتى الـ 15من نيسان الجاري، في إطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين لاستكمال إجراءاتهم.