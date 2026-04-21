دورة تدريبية في حماة حول أساسيات الإدارة الحديثة

حماة-سانا

نظمت مديرية التنمية الإدارية الفرعية بمحافظة حماة في مركز التدريب والتأهيل بالمبنى القديم لمديرية تربية حماة، دورة تدريبية بعنوان “أساسيات الإدارة الحديثة”، بهدف تمكين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

وتهدف الدورة التي يشارك فيها 23 من مديري الإدارات والمديريات ورؤساء الأقسام والدوائر والقيادات الإشرافية في الجهات الحكومية وتستمر 8 أيام، إلى تعزيز قدراتهم في التخطيط وبناء الاستراتيجيات والتنظيم الإداري، والتوجيه الفعّال وتطبيق أساليب الرقابة الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف المؤسساتية بفاعلية.

وأوضح الاستشاري في الإدارة المدرب مصطفى السيد محمد لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الدورة تأتي لمواكبة نهج التطوير المؤسساتي والتدريب على أساسيات الإدارة الحديثة للكوادر الإدارية في حماة، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الكثير من القضايا المتعلقة بماهية الإدارة وأهدافها وأنواعها، ووظائفها المتمثلة بالتخطيط والتنظيم والتحفيز والتوجيه والرقابة.

ولفت السيد محمد إلى أن موضوع القيادة الإدارية والإداري الفعال استأثر حيزاً مهماً من التدريب الذي دمج الأساليب النظرية والعملية والتفاعلية للمتدربين.

من جانبه، أشار مدير التنمية الإدارية في حماة بشار الحسين في تصريح مماثل، إلى أنه انطلاقاً من توجه وعمل وزارة التنمية الإدارية، وحرصاً على أهمية دور العنصر البشري في رفع سوية العمل وضمان كفاءته، تم تنظيم هذه الدورة التي تستهدف الإدارة العليا في أغلب المؤسسات والمديريات بهدف النهوض بمستوى الإدارة، ومواكبة أساليبها الحديثة والمتجددة.

وتهدف مديرية التنمية الإدارية الفرعية في محافظة حماة، إلى تنفيذ توجهات وزارة التنمية الإدارية في تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة على المستوى المحلي، من خلال تطبيق برامج التطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والوظيفي، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية، ويعزز فعالية الجهاز الحكومي في خدمة المواطن.