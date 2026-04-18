كلية الهمك بدمشق تنظم ندوة حوارية مع شنغين أوغلو لتطوير قدرات الشباب العلمية

دمشق-سانا

نظم فرع اتحاد طلبة سوريا في محافظة دمشق، ندوة حوارية مع الفيزيائي ومقدم ومعد البرامج العلمية شنغين علي أوغلو، بهدف تبادل الأفكار العلمية وفتح باب النقاش مع الطلاب، في مدرج كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) بجامعة دمشق.

وخلال الندوة التي أقيمت اليوم السبت تحت عنوان “جلسة حوارية مع شنغين”، وشهدت حضوراً واسعاً من طلبة كليات ومعاهد جامعة دمشق ومهتمين، جرى التطرق إلى عدد من المحاور العلمية المتنوعة، من بينها فيزياء الكم، وميكانيك الفضاء، ودور الفيزياء والذكاء الاصطناعي في التقدم العلمي، وما تحمله هذه المجالات من تطورات حديثة تسهم في توسيع آفاق المعرفة في هذا المجال.

وأشار أوغلو إلى أهمية الاطلاع على أبرز المعارف العلمية الخاصة بالفيزياء، ونشر الثقافة العلمية من خلال المحاضرات والتدريبات والبرامج، لافتاً إلى أهميتها في تنمية الإبداع والحس النقدي لدى الشخص.

أفكار لتنمية وتطوير الشباب

وفي سياق إجابته على أسئلة الطلاب، أكد أوغلو على العلاقة التكاملية بين الفيزيائي والمهندس، وأهمية تركيز الطلاب على التخصص والأهداف، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، إلى جانب اكتساب الخبرة خلال المرحلة الجامعية عبر المشاريع والتجريب.

وبيّن أوغلو أن الفرق بين المتخصص وغير المتخصص هو العقلية وطريقة التفكير، وأنه للتعمق في المعلومات لابد من مناقشتها، لافتاً إلى أن الشغف يولّد الصبر والقدرة على التحمّل والإصرار على تحقيق الهدف رغم المعوقات والتحديات.

وفي تصريح لـ سانا، أشار أوغلو إلى أن الجلسة تركزت على تنمية الشباب، وتعريف الطالب كيف يمكنه أن يطور نفسه ويحقق المنفعة له ولغيره، ومواضيع تتعلق بتطبيق الفيزياء وغيرها، وحياتهم الجامعية وكيف يختار الطالب اختصاصه ومستقبله خلال الجامعة وما بعدها، وكيف يكون فعالاً في المجتمع.

خطوة نحو تحديث التعليم في جامعة دمشق

وأوضح المسؤول الإعلامي في فرع اتحاد الطلبة بدمشق معاذ الزعبي، أن هذه الندوة تُعد خطوة ضمن خطة ومنهجية موضوعة لتحديث الحالة التعليمية في كليات ومعاهد جامعة دمشق، ومواكبة أدوات التعليم الحديثة، كما أنها حالة تفاعلية جديدة من خلال الأنشطة الطلابية الشبابية، وإتاحة المجال للنقاش للأسئلة والأجوبة بحيث لا يكون التعليم فقط بالتلقي، وقد تم الإجابة على معظم الأسئلة التي كانت عالقة بأذهان الطلاب.

فيما اعتبر الطالبان محمد العلبي وحمزة دياب، أن الندوة شكّلت تجربة غنية بتنوع محاورها وما قدمته من معارف جديدة، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التفكير بأساليب أكثر فاعلية، ولا سيما في ربط المفاهيم العلمية النظرية بتطبيقات عملية، لافتين إلى أهمية هكذا ندوات في توسيع آفاق الطلاب والإجابة عن تساؤلاتهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم، وهي مبادرات إيجابية تساعد الطلبة على الاستفادة من تجارب علمية متنوعة.

ويعدّ شنغين علي أوغلو، فيزيائي ومقدم ومعد برامج علمية، من منطقة عين العرب في محافظة حلب، وهو متخصص بالفيزياء النظرية، ويدرس الماجستير في فيزياء الفضاء في جامعة إسطنبول، ويقدم محاضرات تهدف إلى نشر الثقافة العلمية بين الشباب والمجتمع، والتدريب في التفكير العلمي الإبداعي والنقدي والعلمي لليافعين والشباب.