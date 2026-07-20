دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصحة-المؤسسة العامة لبنوك الدم

photo 2026 07 20 10 55 14 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصحة-المؤسسة العامة لبنوك الدم

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــمشروع: تأمين كواشف الزمرة الدموية ومستهلكات أخرى لصالح وزارة الصحة– المؤسسة العامة لبنوك الدم بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 052-ع-2026، تاريخ الإعلان: 20-تموز-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (880625 ل . س) ثمانمائة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، وتٌدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تُدفع لصالح الجهة الطالبة، خلال 15 يوم من تاريخ توقيع الإحالة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

شهرين، وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

ثلاثة أشهر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات المؤسسة العامة لبنوك الدم.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (052– ع – 2026) وتاريخها (20-تموز- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول.
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(5000 ل . س. ج) خمسة آلاف ليرة سورية جديدة لا غير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 28 تموز 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

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