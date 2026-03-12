التعليم العالي تحدّد الـ 15 من آذار آخر موعد لتعديل الرغبات في مفاضلة الدراسات العليا

دمشق-سانا

أكدتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنّ آخر موعد لتعديل الرغبات في مفاضلة الدراسات العليا /الاختصاصات غير الطبية/ هو يوم الأحد 15-3-2026.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 21 من كانون الثاني الماضي عن مفاضلة الدراسات العليا (ماجستير) ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الكليات والمعاهد العليا عدا كليات (الطب البشري– طب الأسنان – الصيدلة).

وتهدف هذه المفاضلة إلى ضمان تنظيم القبول في برامج الدراسات العليا والدبلومات بما يتناسب مع أعداد الطلاب والكوادر المتوفرة، مع مراعاة احتياجات التعليم العام والتعليم الموازي ونظام التعليم المفتوح، واستيعاب الطلاب العرب والأجانب، وتوحيد معايير القبول الأكاديمي، وتحسين كفاءة البرامج التعليمية، وتوفير فرص متكافئة للطلاب في مختلف الجامعات الحكومية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي واستمرار تأهيل الكوادر العلمية والمهنية في سوريا.