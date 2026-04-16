إجراء المقابلات الشفهية للناجحين في امتحان الصيدلة الموحد وامتحان تعويضي قريباً

دمشق-سانا

أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المقابلات الشفهية للناجحين في أول امتحان وطني موحد رقمي لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية، “الدورة الأولى 2026″، الموجودين داخل سوريا، بهدف معادلة شهاداتهم والسماح لهم بمزاولة المهنة أو التقدم للاختصاص، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.

السرعة والشفافية

رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن عدد الطلاب المسجلين في الدورة الحالية بلغ 420 خريجاً، وبلغت نسبة النجاح في الامتحان الكتابي41 بالمئة، مشيراً إلى أن الامتحان الشفهي شمل أيضا المتعثرين في الامتحانات السابقة، في إطار إتاحة فرص إضافية لهم.

وبين أن المقابلات الشفهية التي أجريت خلال يومي أمس واليوم الخميس، تهدف إلى تقييم المستوى العلمي والمهني للخريجين، وقياس قدرتهم على التحليل وربط المعلومات النظرية بالتطبيق العملي، بما يضمن ممارستهم للمهن بالشكل الأمثل وفق المعايير المطلوبة.

وأشار حمادة، إلى أن الامتحان الكتابي كان تضمن 120 سؤالاً، مشابهاً للامتحانات الماضية، وتم إعلام الطلاب مسبقاً بالمحاور التي ستأتي منها الأسئلة، لافتاً إلى أن الامتحان تميز بسرعة التنفيذ والشفافية، حيث تمكّنت الهيئة من إصدار النتائج للطلاب خلال 24 ساعة، وتحديد موعد الامتحانات الشفهية.

ولفت الدكتور حمادة، إلى أن الهيئة ستُجري امتحاناً تعويضيا جديداً للمقابلات الشفهية مطلع شهر حزيران المقبل، سيكون بمثابة دورة تكميلية للناجحين من هذه الدورة والدورات السابقة، كما سيتيح فرصة جديدة لمن لم يوفق في الامتحانات الشفهية للعودة، والتقدم مرة أخرى في وقت قريب.

مزاولة المهنة

من جانبه، أوضح عضو اللجنة الامتحانية لخريجي كليات الصيدلة غير السورية محمد عصام حسن آغا، أن اللجنة تجري سبر معلومات للخريجين الراغبين بممارسة المهنة في سوريا، وتُصدر معلومات أساسية متعلقة بمزاولتها، تتضمن أسئلة عامة حول العمل الصيدلاني وآفاقه، مشيراً إلى أن الطلاب الناجحين سيكملون أوراقهم الرسمية لاحقاً، بهدف افتتاح الصيدلية أو ممارسة مهنة الصيدلة والأعمال الصيدلانية المختلفة.

الأسئلة شاملة

بدورها، قالت الطالبة يارا ضاهر، خريجة من جامعة في الهند: إنها تقدّمت لمعادلة شهادتها في سوريا، وكانت أول خطوة هي الامتحان المكتوب الذي أُجري لأول مرة إلكترونياً عبر الحاسوب في أحد مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية، مشيرةً إلى شمولية الأسئلة ووضوحها.

وكانت الهيئة أجرت في التاسع من شهر نيسان الجاري الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية /الدورة الأولى 2026/ لأول مرة بشكل رقمي ومؤتمت، في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المعتمدة داخل وخارج سوريا.

وحددت الهيئة يومي الأربعاء والخميس الـ 15 والـ 16 من نيسان الجاري، موعداً لإجراء المقابلات الشفهية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.