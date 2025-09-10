التربية تعلن تعليمات التسجيل في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025– 2026

وزارة التربية 2 التربية تعلن تعليمات التسجيل في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025– 2026

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي بجميع المدارس العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها، وذلك للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي العام أو الشرعي لدورة عام 2025-2026.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تقديم طلبات التسجيل يبدأ يوم الأحد 14 أيلول ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 30 أيلول 2025.

كما حددت الوزارة أن الدوام الرسمي لطلاب الصف الأول الثانوي للتعليم العام والمهني سيبدأ يوم الأحد 5 تشرين الأول 2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل التعليمات عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “تلغرام” و”فيسبوك”.

