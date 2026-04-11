جامعة إدلب تحتفل بتخريج 86 طالباً وطالبة من كلية الاقتصاد والإدارة

إدلب-سانا

احتفلت جامعة إدلب اليوم السبت، بتخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية الاقتصاد والإدارة الثانية بالدانا، والبالغ عددهم 86 خريجاً وخريجة، حيث أقيم الحفل بدعم من الشركة السورية للبترول (SPC)، وذلك على مدرج المركز الثقافي بمدينة إدلب.

وأكدت الكلمات التي ألقيت بحفل التخرج أهمية دخول سوق العمل للخريجين الجدد، الذين بذلوا جهوداً كبيرة لمتابعة تحصيلهم الدراسي رغم الصعوبات، كما تضمن الحفل فقرات متنوعة.

ولفت مدير الثقافة في المحافظة خالد اليوسف في تصريح لمراسل سانا، إلى الدور الجديد الذي ينتظر الخريجين للمساهمة في بناء وطنهم، والمشاركة في عملية البناء وإعادة الإعمار، موضحاً أن هذه الدفعة حملت اسم دفعة “البناء والتطوير”، في حين سميت الدفعة السابقة “دفعة التحرير”.

الطالبان محمود حسن، وخلف الخلف من خريجي الكلية أشارا في تصريح مماثل، إلى أن التخرج جاء ثمرة سنين طويلة من التعب والسهر، مُشيرَين إلى الصعوبات والتحديات الكثيرة التي واجهتهما وزملاءهما في مسيرتهم العلمية، ولا سيما في السنوات الدراسية الأولى التي رافقها القصف والدمار والتهجير القسري جراء جرائم النظام البائد.

حضر حفل التكريم معاون محافظ إدلب قتيبة خلف، ومدير الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، إضافةً إلى عمداء وأساتذة الكليات، وعدد من أهالي الطلبة الخريجين.

