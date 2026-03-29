معرض تشكيلي في القصير بحمص يبرز مواهب محلية ضمن أسبوع الخط العربي والرسم

حمص-سانا

احتضن المركز الثقافي في مدينة القصير بريف حمص اليوم الأحد فعاليات معرض للفن التشكيلي، وذلك ضمن برنامج أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي الذي تقيمه مديرية الثقافة في حمص.

افتتح المعرض بمشاركة نخبة من فناني المدينة، وبحضور رسمي وشعبي، حيث تنوعت الأعمال بين لوحات تجسد جمال الطبيعة والطفولة، وأخرى تحتفي بالخط العربي بأشكاله المختلفة، وشكل المعرض مساحة لعرض إبداعات فنانين يشاركون للمرة الأولى بعد التحرير وعودتهم إلى الوطن عقب سنوات من الغربة.

وفي تصريح لمراسل “سانا”، أوضح مدير المركز الثقافي في القصير عبد المجيد قرنداش أن الهدف من المعرض هو تسليط الضوء على الفنانين المحليين وإبراز أعمالهم بعد أن ظلّ كثير منهم بعيداً عن المشهد الفني خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى التفاعل الكبير من الزوار مع المعروضات.

الفنانة شيماء المصري بيّنت أنها شاركت بلوحات تجمع بين الخط العربي والرسم باستخدام ألوان الأكريليك والمائية والزيتية، مؤكدة أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين الفنانين.

أما الفنانة إيمان رستم، التي عادت إلى الوطن بعد غياب طويل، فشاركت بأربع لوحات خط عربي استخدمت فيها ألواناً ذهبية لإبراز جمال الحروف، معتبرة أن المعرض بداية مشجعة للتواصل مع تجارب الفنانين الآخرين.

ومن بين الزوار، أشار الشاعر حسن حربا إلى تميز المعرض بتنوع موضوعاته وحسن اختيار الألوان، ما يعكس مستوى فنياً لافتاً لدى المشاركين.

كما يشارك في المعرض الفنان يحيى الزهوري والفنانة سدرة تيم، ويتضمن فعاليات رسم حي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.