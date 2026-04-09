وزارة التعليم العالي تجري أول امتحان وطني موحد رقمي في سوريا

أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم الخميس، الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية /الدورة الأولى 2026/ لأول مرة بشكل رقمي ومؤتمت، في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المعتمدة داخل وخارج سوريا.

وعقب تفقده لسير العملية الامتحانية في مركز نفاذ الجامعة الافتراضية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح لـ سانا، أن هذا أول امتحان وطني موحد رقمي مؤتمت بشكل كامل على الحواسيب بدون أوراق امتحانية، وبالتوقيت نفسه داخل سوريا وخارجها، لافتاً إلى أن هذا الامتحان يتميز بالنزاهة والمصداقية وأجواء منظمة ومنضبطة، ويُعد أول خطوة ضمن خطط التحول الرقمي للامتحانات الوطنية.

بدوره، رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية الدكتور عمر حمادة، بيّن أن عدد المتقدمين المسجلين على الامتحان بلغ 438 منهم 336 داخل سوريا، في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية في جامعات دمشق، حمص، واللاذقية، مع متابعة دقيقة من الكوادر الأكاديمية والإدارية لضمان بيئة امتحانية مريحة ومنظمة للطلاب.

وأضاف: إن الناجحين سيتم دعوتهم للتقدم إلى المقابلة الشفهية، مؤكداً استمرار الهيئة في تطوير أدواتها وتعزيز جودة العملية الامتحانية.

وشارك في الجولة معاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، وعميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور مهلب الداود وعميد كلية الهندسة المعلوماتية الدكتور عمار جوخدار.

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أعلنت في الـ 13 شباط الماضي مواعيد الدورة الامتحانية الأولى للامتحانات الوطنية الموحدة لعام 2026، وحددت الـ 9 من نيسان 2026 لإجراء امتحان الصيدلة الموحد لخريجي الجامعات غير السورية بهدف معادلة شهاداتهم، و23 نيسان 2026 لامتحان طب الأسنان الموحد، بينما تُعقد الجلسة الأولى من الامتحان الطبي الموحد في 7 أيار 2026، تليها الجلسة الثانية في 21 أيار 2026.