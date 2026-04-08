جامعة دمشق ومديرية الآثار والمتاحف توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتدريب

دمشق-سانا

وقعت جامعة دمشق والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون في دعم عملية التعليم في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، وتطوير مناهج التعليم والربط بين مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل وسوق العمل السياحي.

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر والمدير العام للآثار والمتاحف مسعود بدوي إلى التعاون بين الطرفين بما يدعم عملية التعليم في مجال الحفاظ على التراث الثقافي عبر تقديم برامج تدريبية احترافية لطلاب كلية السياحة وللكوادر العاملة في المواقع التراثية والأثرية التابعة للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

وتضمنت المذكرة، التعاون في تطوير مناهج التعليم والتدريب لكل من الطرفين بما يستجيب لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل، والعمل على بناء قنوات فعالة للربط بين مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل في مجالات الحفاظ على التراث الثقافي السياحي وسوق العمل السياحي من خلال منصة الربط الخاصة بالمديرية، وذلك على مستوى كليات السياحة والمعاهد التقانية للآثار في جميع المحافظات.

ووفق المذكرة، يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات في مكتبتي الطرفين من خلال المجلات العلمية التابعة للمديرية، والمشاركة في الأعمال البحثية الأكاديمية والعلمية في مشاريع التراث الثقافي والآثار، والعمل والتعاون في مجال تطوير القوانين المرتبطة بحماية الآثار السورية، وتبادل الخبرات الأكاديمية الخاصة بالآثار والمتاحف والمرتبطة بعملية التعليم في كلية السياحة.

وبموجب المذكرة، تلتزم المديرية بتقديم التسهيلات لزيارة المواقع التراثية والأثرية التابعة للوزارة بشكل مجاني للمدرسين وطلاب كلية السياحة، والدورات والورشات العلمية في مجال حماية التراث الثقافي السوري للمواقع التابعة للمديرية.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف أعلنت في نهاية العام الماضي الإستراتيجية الوطنية الجديدة لحماية وإدارة التراث الثقافي السوري، والتي تضمنت 12 محوراً رئيسياً تنفيذياً منها تعزيز دور التوعية والتعليم والإعلام في نشر ثقافة حماية التراث وإشراك المجتمع في صونه.