فعالية علمية حول مواجهة أزمة المناخ في جامعة اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقام المعهد العالي للبحوث البيئية في جامعة اللاذقية اليوم الأحد، فعالية علمية تحت شعار “تقديم حلول أكثر أماناً ومرونة لمواجهة أزمة المناخ” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وباحثين وأكاديميين.



وأكد معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحكومة والاستثمار محمد حسنو في تصريح لمراسل سانا أن الاحتفالية تشكل منصة تجمع مختلف أصحاب المصلحة والاختصاصيين بهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الواقع التنموية والبيئية، مشيراً إلى أهمية توجيه مشاريع التخرج ورسائل الدراسات العليا لمعالجة القضايا البيئية التي تواجه المحافظة.

وأوضح حسنو أن المحافظة تعمل على تبني رؤية بيئية شاملة تتضمن أهدافاً وخطط عمل ومشاريع قابلة للتنفيذ بالتعاون بين الجامعة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز حماية الموارد الطبيعية ويرفع قدرة المجتمع على مواجهة آثار التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتنموية.

من جهته، بين رئيس جامعة اللاذقية الدكتور إياد فحصه أن الفعالية تأتي تتويجاً لسلسلة من المؤتمرات العلمية التي نظمتها الجامعة مؤخراً حول حرائق الغابات والبيئة البحرية، وصولاً إلى قضية التغير المناخي، مؤكداً أن الوصول إلى حلول عملية يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والوطنية والأهلية.

توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا البيئة‏

وأشار فحصه إلى أن الجامعة تسعى إلى توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع والبيئة، وتحويل مخرجات الدراسات والأبحاث إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في مواجهة التحديات البيئية.



بدوره أوضح مدير المعهد العالي للبحوث البيئية الدكتور موسى السمارة أن الاحتفالية تضمنت طرح مجموعة من المشاريع البحثية بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة والجمعيات الأهلية، بهدف تسجيل طلاب الماجستير والدكتوراه على موضوعات بحثية ترتبط مباشرة باحتياجات المجتمع والقطاعات المختلفة.



ولفت السمارة إلى أن المشاريع المطروحة تركز على محاور الوقاية البيئية والكيمياء الخضراء وبدائل الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إضافة إلى الطاقات المتجددة والكيمياء البيئية والحد من الانبعاثات والملوثات، إلى جانب هندسة النظم البيئية ومعالجة المياه والتلوث البحري، مؤكداً أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب توجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول عملية تسهم في تحقيق إصلاح بيئي حقيقي.



ويحتفل العالم بيوم البيئة في الخامس من حزيران من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وحشد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد النظم البيئية والموارد الطبيعية، وفي مقدمتها التغير المناخي وما يتركه من آثار على التنوع الحيوي والأمن الغذائي والموارد المائية، كما تؤدي الجامعات والمؤسسات البحثية دوراً محورياً في دعم الدراسات العلمية ونشر الثقافة البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة الهادفة إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.