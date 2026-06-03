فعالية تقنية في الهندسة المعلوماتية بدمشق لتعريف الطلاب بالاستضافة السحابية الحديثة

دمشق-سانا

لمواكبة التحول الرقمي المتسارع، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، نظّمت كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، اليوم الثلاثاء، فعالية تقنية متخصصة بعنوان “From VPS to IaaS – الاستضافة السحابية الحديثة”، استهدفت طلاب الكلية والمهتمين بالبنى التحتية الرقمية والتقنيات السحابية.

ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي

عميد كلية الهندسة المعلوماتية، عمار جوخدار، أكد في تصريح صحفي، أن الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الكلية لدعم الطلاب عبر إتاحة جزء من القدرات الحاسوبية المتوافرة في مراكز البيانات، بما يمكّن طلاب مشاريع التخرج وطلبة الدراسات العليا من الاستفادة منها في تنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب تجهيزات متقدمة.

وأوضح أن نادي الشبكات في الكلية يتولى إدارة هذا التعاون وتنظيم استفادة الطلاب منه، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل كليات أخرى. واعتبر أن التواصل المباشر مع الشركات يتيح للطلاب الاطلاع على آليات العمل الفعلية، ويعوض محدودية فرص التدريب العملي داخل الجامعة نتيجة الأعداد الكبيرة.

تعريف الطلاب بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية

من جانبه، أوضح بشار إنجيلة، المدير التنفيذي لشركة “شام كلاود” التابعة لشركة “مجاد” للتقنية، أن الفعالية تأتي ضمن اتفاقية تعاون موقعة مع جامعة دمشق بهدف دعم الطلاب وتعزيز الجانب العملي في تأهيلهم، وبيّن أن الهدف الأساسي هو تعريف الطلاب بأحدث تقنيات الاستضافة والحوسبة السحابية وربطهم مباشرة بمتطلبات سوق العمل.

بدوره، أوضح علاء الدين حبش، مدير خدمات الشبكة في “شام كلاود”، أن الفعالية تناولت مزايا بيئات الاستضافة السحابية، من حيث المرونة والتحكم وإدارة الموارد، إضافة إلى استعراض الخيارات المتاحة أمام المطورين والطلاب عند بناء مشاريع رقمية. وأشار إلى أن أكثر ما لفت الانتباه هو الشغف الكبير لدى الطلاب ورغبتهم في التعمق بهذه التقنيات وتطبيقها في مشاريعهم المستقبلية.

موارد استضافة مناسبة لمشاريع الطلاب

الطالب سامر بقلة من كلية الهندسة المعلوماتية أوضح أن أهمية هذه المحاضرات تكمن في تسليط الضوء على مجال حديث نسبياً لم يكن متاحاً بالشكل الكافي سابقاً بسبب محدودية البنية التحتية.

أما الطالبة ريم سليمان من قسم البرمجيات، فأشارت إلى أن الطلاب يواجهون صعوبات في تأمين موارد استضافة مناسبة لمشاريعهم، وخاصة المشاريع الكبيرة التي تتجاوز قدرات الأجهزة المحلية، مؤكدة أن الخدمات التي تقدمها الشركات الداعمة تساعدهم على نشر مشاريعهم وتشغيلها ضمن بيئات أكثر كفاءة.

تقنيات جديدة تدخل السوق السورية

الطالب زين العابدين مخلوف، سنة خامسة اختصاص ذكاء اصطناعي، رأى أن هذه الفعاليات تتيح للطلاب التعرف إلى التقنيات الجديدة التي بدأت تدخل السوق السورية، مشيراً إلى أن وجود خدمات استضافة محلية يوفر خيارات أكثر أماناً للمشاريع التي تتعامل مع بيانات حساسة، وذكر أن مشروع فريقه حول عنونة الأبنية في دمشق مثال على المشاريع التي يفضل استضافتها محلياً.

يُذكر أن كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق كانت قد وقّعت، ضمن فعاليات معرض سيريا هايتك 12 مطلع أيار الماضي، اتفاقية تعاون مع شركة مجاد للتقنية لإتاحة جزء من البنية التحتية للحوسبة السحابية أمام طلاب الجامعة للاستفادة منها في مشاريع التخرج والأبحاث العلمية.