صدور قوائم توزيع طلبة السويداء في المراكز الامتحانية بريف دمشق

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم السبت، قوائم التوزيع النهائية لطلاب محافظة السويداء المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2026، والذين سيتقدمون لامتحاناتهم في المراكز الامتحانية المعتمدة بمحافظة ريف دمشق.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول الطلبة إلى قاعات الامتحان، حيث سيجد كل طالب بطاقته الامتحانية موضوعة مسبقاً على مقعده داخل القاعة، بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة الدخول إلى الامتحانات.

وجاء هذا الإجراء، عقب جولة ميدانية أجراها وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ السويداء مصطفى البكور على المراكز الامتحانية المعتمدة، للاطلاع على جاهزيتها والتأكد من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستقبال الطلبة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة، بما يضمن حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

ودعت الوزارة إلى الاطلاع على أسماء وعناوين المراكز الامتحانية المعتمدة لطلاب السويداء وتوزعها في ريف دمشق، من خلال الدخول إلى الرابط المتاح.

كما أتاحت الوزارة رابطاً يمكن من خلاله تسجيل معلومات الطالب ومعرفة المركز الخاص به.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 14 من أيار الجاري، قراراً يقضي بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة بجميع فروعها للعام الدراسي 2025-2026 لطلاب محافظة السويداء في محافظتي دمشق وريف دمشق، ‏وذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية، وضماناً لحق طلاب المحافظة في التقدم للامتحانات العامة‎.‎

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريح له الخميس الماضي، استعداد المحافظة لتأمين نقل الطلبة إلى مراكز الامتحانات المحددة خارج المحافظة ‏ذهاباً وإياباً على نفقتها بالكامل، وبإشراف مباشر لضمان سلامتهم ووصولهم في الوقت المناسب، بما يضمن حقهم الطبيعي في ‏متابعة تعليمهم دون أي عائق‎.‎

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026، ‏ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.‏