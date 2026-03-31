محافظ السويداء يبحث مع مندوب عن مديرية التربية أوضاع القطاعين التربوي والتعليمي

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع مندوب عن مديرية التربية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أوضاع القطاعين التربوي والتعليمي.

وذكرت محافظة السويداء في صفحتها عبر التلغرام، أنه جرى خلال اللقاء بحث آلية تجديد العقود للمتعاقدين في المديرية، إضافة إلى التوقيع على صرف الرواتب المستحقة للعقود المؤقتة، في خطوة تهدف إلى استقرار العملية التعليمية وتأمين مستحقات الكوادر التربوية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المتابعات التي يقوم بها المحافظ لدعم القطاع التربوي في السويداء، وتذليل العقبات التي تواجه العاملين فيه.

