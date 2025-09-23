معبر جديدة يابوس بريف دمشق… بوابة متجددة بإجراءات أسهل وعبور أسرع

ريف دمشق-سانا

شهد معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، عما كان عليه طوال السنين الماضية، وذلك بعد إعادة تأهيل مرافقه الخدمية، وتقديم كل التسهيلات لتسريع إجراءات العبور.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتطوير واقع العمل في المعابر الحدودية عما كان عليه أيام النظام البائد، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

إنجاز الإجراءات دون تأخير

رئيس قسم الهجرة والجوازات في المعبر عبد الله الحسن أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن القسم يقوم بتقديم كل التسهيلات، وتسريع الإجراءات اللازمة لعبور المسافرين، وقال: “في ظل الضغط الكبير الذي يشهده المعبر يومياً، تواصل كوادر المعبر العمل على مدار الساعة، في حالة جاهزية واستنفار دائمين لتأمين انسيابية العبور وتسهيل الإجراءات وتحقيق سرعة الإنجاز دون تأخير”.

وأشار الحسن إلى أن إدارة القسم عملت على زيادة عدد الكوادر العاملة وتأهيلهم ورفع جاهزيتهم، بما يتناسب مع عدد المسافرين والضغط الكبير الذي يشهده المعبر يومياً.

كوة للختم وصالة احتياطية جديدة

بيّن الحسن أنه تم تفعيل كوة للختم في ساحة الشحن مخصصة للسائقين ضمن المعبر، وتخصيص سيارات نقل مجانية لنقل المسافرين داخل المعبر، لتحقيق سهولة الحركة وتخفيف الازدحام.

وكشف رئيس قسم الهجرة والجوازات في المعبر عن تفعيل صالة احتياطية مجهزة بكل الكوادر والمعدات اللازمة لتخفيف الضغط والازدحام عن الصالة الرئيسية في أوقات الذروة، وتكليف مشرفين مختصين بالتواجد في الصالات على مدار الساعة للإشراف على حسن سير العمل، ومعالجة البلاغات والإجراءات بحق المسافرين، وحلها بأقصى سرعة ممكنة.

تسهيل إجراءات عودة المواطنين الطوعية

فيما يخص إجراءات عودة المواطنين الطوعية، بيّن الحسن أنه وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تم تسهيل إجراءات العودة الطوعية للسوريين اللاجئين المقيمين في لبنان بموجب الوثائق والثبوتيات المتوفرة لديهم، إضافة إلى إعفاء السائقين والسيارات اللبنانية التي تنقل أثاثهم من الرسوم، بهدف تخفيف العبء عنهم.

وأشار الحسن إلى أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المعبر بلغ منذ التحرير ولغاية اليوم أكثر من مليونين ونصف المليون مسافر، بمعدل يومي حوالي 12000 مسافر تقريباً بين قدوم ومغادرة.

دخول 2750 شاحنة منذ التحرير

مدير العلاقات العامة في المعبر محمد القاسم قال في تصريح مماثل: “عملنا منذ اليوم الأول للتحرير على إعادة تأهيل البنية التحتية للمعبر، وكل المرافق الخدمية في قسمي الجمارك والهجرة”، موضحاً أن 2750 شاحنة ترانزيت دخلت المعبر منذ التحرير وحتى اليوم، إضافة إلى 20400 شاحنة بين صادر ووارد، ودخول وخروج أكثر من 950 ألف سيارة عامة وخاصة.

ولفت القاسم إلى تفعيل مبدأ النافذة الواحدة في قسم الجمارك، لتسهيل حركة التجار والمسافرين، وتأهيل قسم للمخابر والجودة لفحص البضائع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وإحداث نقطة طبية تقدم الإسعافات الأولية والخدمات الصحية للمسافرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مسجد للصلاة، وتأهيل الحدائق وزراعتها، لتضفي صورة جمالية للمعبر.

خدمات صحية للعاملين والمسافرين

أكد مسؤول النقطة الطبية في المعبر محمد ديب الشحادة أنه من خلال النقطة يتم تقديم الخدمات الصحية للعاملين في المعبر وللمسافرين مجاناً، لجهة الإسعافات الأولية، والأدوية.

يذكر أن المعابر البرية الحدودية التي تربط سوريا مع لبنان هي (جديدة يابوس، جوسية، العريضة)، ومع تركيا (كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، جرابلس)، ومع الأردن (معبر نصيب)، ومع العراق (معبر البوكمال).