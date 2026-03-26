تركو: الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارة التربية تخدم الارتقاء بالعملية التعليمية في سوريا

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، أن إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارة يمثل مرحلة مهمة في مسار الإصلاح الإداري للقطاع التربوي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء فـي مؤسسات الوزارة، بما ينعكس إيجاباً على واقع العملية التعليمية في سوريا.

ونقلت الوزارة عبر قناتها على تلغرام عن الوزير تركو قوله: إن الهيكلية الجديدة تقوم على توزيع واضح للصلاحيات، وتعزيز المرونة في العمل الإداري، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويحد من التعقيدات الإجرائية، وبما يسهم في تبسيط المعاملات الإدارية وتوفير الوقت والجهد، وهدفها بناء إدارة تربوية تقوم على الشفافية والمساءلة، وتخدم الطلاب والمعلمين، وترتقي بمستوى التعليم في المدارس.

وأقرت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، أمس الأول الثلاثاء، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير التربية والتعليم، الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارة التربية، بما يشمل الإدارة المركزية ومديريات التربية، والمجمعات التربوية في المحافظات.