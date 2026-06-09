وزارة التربية والتعليم تعلن عن فرص وظيفية بمديرية التخطيط والإحصاء في المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، عبر مديرية التنمية الإدارية، عن استقطاب طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين بإشغال عدد من المراكز الوظيفية الشاغرة في مديرية التخطيط والإحصاء، والدوائر التابعة لها في المحافظات.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن المراكز الوظيفية المطروحة تشمل، رئيس دائرة في مديرية التخطيط والإحصاء، ورئيس شعبة في دوائر التخطيط والإحصاء بالمحافظات، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط التقدم والمؤهلات المطلوبة، وتعبئة الطلب الإلكتروني ضمن المدة المحددة، وفق الإعلان.

ويأتي الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز كفاءة العمل في مجال التخطيط والإحصاء التربوي، واستثمار الخبرات المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة البيانات والمؤشرات التعليمية، ويسهم في رفع جودة التخطيط واتخاذ القرار.

ودعت الوزارة الراغبين إلى متابعة تفاصيل الإعلان واستكمال إجراءات التقديم عبر الروابط الآتية:

تفاصيل الإعلان

التقديم الإلكتروني

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير بنيتها الإدارية، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والجدارة في إشغال المراكز الوظيفية، بما ينسجم مع خطط الإصلاح الإداري وتحديث العمل المؤسسي في القطاع التربوي.