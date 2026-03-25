الافتراضية السورية تطلق تطبيقاً معتمداً لحضور المحاضرات عبر الموبايل

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الأربعاء، أنها ستطلق الأسبوع القادم الإصدار الرسمي المعتمد لتطبيق الموبايل المخصص لحضور الجلسات التزامنية (المحاضرات).

وأوضحت الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة الطلاب وتسهيل وصولهم إلى المحاضرات عبر الهواتف الذكية، وحضور الجلسات التزامنية مباشرة عبر الهاتف دون الحاجة لاستخدام الحاسوب.

وكانت الجامعة أصدرت أمس الثلاثاء نتائج مفاضلتها للفصل الدراسي خريف 2025 (F25)، وذلك للطلاب الجدد في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، إضافة إلى برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي.

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأُسّست عام 2002،‏ وتضم اختصاصات متعددة، منها الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.