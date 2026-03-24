التعليم العالي تعلن عن توفر منح دراسية للدكتوراه في الهند

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، عن توفر منح دراسية جزئية لمرحلة الدكتوراه لفصل خريف 2026 في الهند، بدوام كامل في المعهد الهندي للتكنولوجيا، مقدمة من المنظمة الأفريقية الآسيوية للتنمية الريفية /AARDO/ في الهند.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه يتعين على الطلاب الراغبين بالتقدم للمنح التسجيل إلكترونياً، قبل موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31، وتحميل كل وثائقهم مترجمة إلى اللغة الإنكليزية ومصدقة أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين على الموقع الإلكتروني.

وتقديم الطلب على موقع “ادرس في الهند” على الرابط.

ووفق إعلان الوزارة، يتقدم الطالب أيضاً أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية خاصة بطلب للاشتراك في الإعلان الخاص بالمنح إلى إدارة المنح والتبادل الثقافي في الوزارة لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 مرفق بالوثائق المطلوبة، علماً أنه لا تقبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملة.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن المرشحين سيخضعون لاختبار كتابي، ومقابلة للاختيار النهائي من قبل الجانب المانح.

ودعت الطلاب الراغبين بالتقدم للمنح إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل والأوراق المطلوبة، وإجراءات تنفيذ المفاضلة، وماهية المنحة، وواجبات والتزامات الطالب المالية، من خلال الرابط الإلكتروني.

كما يمكن مراجعة إدارة المنح والتبادل الثقافي في الوزارة أو الاتصال على أحد الأرقام ( 2129860 – 2129861 – 2129863 ) وطلب أحد الأرقام الداخلية 2522 أو 2516 للاطلاع على مزيد من المعلومات.

والمعهد الهندي للتكنولوجيا في كاراجبور (IIT Kharagpur أو IIT-KGP) هو جامعة عامة تقنية وبحثية أنشأتها حكومة الهند عام 1951، وهو من أول المعاهد الهندسية المتخصصة التي تم تأسيسها في الهند كمعهد ذي أهمية وطنية انبثقت عنه لاحقاً مجموعة من المعاهد تعد من أفضل الجامعات التقنية عالمياً.

والمنظمة الأفريقية الآسيوية للتنمية الريفية (AARDO) هي منظمة دولية حكومية مستقلة، تأسست عام 1962، ومقرها في نيودلهي عاصمة الهند، وتهدف إلى تنمية المناطق الريفية، وتعزيز التعاون الأفريقي – الآسيوي، وتبادل الخبرات للقضاء على الفقر والجوع في الريف، وتضم 33 عضواً من أفريقيا وآسيا، وتعمل على التنمية الريفية المستدامة.