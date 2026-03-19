تمديد التسجيل لامتحان الصيدلة الوطني الموحد حتى 26 آذار

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد فترة التسجيل لامتحان الصيدلة الوطني الموحد حتى الخميس 26 آذار 2026.

ودعت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه جميع الطلاب الراغبين في التسجيل إلى الاستفادة من فترة التمديد، وإتمام إجراءات التسجيل ضمن المدة المحددة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

وتأسست الهيئة عام 2021 لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.

وزارة التربية والتعليم تتخذ إجراءات جديدة ومبتكرة لضمان نجاح امتحانات الشهادات العامة لهذا العام
بالتعاون بين جامعة حماة و”سامز”… افتتاح مركز ابن سينا للمؤتمرات في المشفى الجامعي الجديد
التربية تصدر البرامج الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بعد التعديل
تتويج الطالبة ناردين عيسى بطلة لمسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في سوريا
تقييم احتياجات المدارس وإجراء الكشف الفني الشامل عليها ضمن اجتماع ‏بوزارة التربية والتعليم
