تمديد التسجيل لامتحان الصيدلة الوطني الموحد حتى 26 آذار

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد فترة التسجيل لامتحان الصيدلة الوطني الموحد حتى الخميس 26 آذار 2026.

ودعت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه جميع الطلاب الراغبين في التسجيل إلى الاستفادة من فترة التمديد، وإتمام إجراءات التسجيل ضمن المدة المحددة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

وتأسست الهيئة عام 2021 لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.