التعليم العالي تدعو الطلاب المقبولين بنتيجة التحويل المماثل للجامعات الخاصة لمراجعة الجامعات

دمشق-سانا

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب المقبولين بنتيجة التحويل المماثل للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025 – 2026 إلى مراجعة الجامعات المقبولين فيها مباشرة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه على الطلاب المقبولين مراجعة هذه الجامعات لاستكمال إجراءات التسجيل والتثبيت، والالتحاق بالدوام فوراً، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2026.

كما دعت الوزارة إدارات الجامعات الخاصة إلى تسجيل الطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة فور مراجعتهم لها حتى الـ 25 من شهر آذار الجاري، بعد التأكد من استيفاء شروط القبول، وفق إعلان هذه المفاضلة، ومخاطبة الوزارة في حال وجود خلل.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت أمس الأحد، نتائج مفاضلة النقل (التحويل المماثل) من الجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات الخاصة السورية المأجورة للعام الدراسي 2025 – 2026.

