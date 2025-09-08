التربية السورية تُعيد نحو 17 ألف معلم للعمل بعد سنوات من الفصل التعسفي

دمشق-سانا

تواصل مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، استقبال طلبات عودة المعلمين الذين فصلهم النظام البائد تعسفياً خلال سنوات الثورة، في خطوةٍ نحو إعادة بناء القطاع التعليمي واستعادة الكوادر التربوية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن نحو 17 ألف معلم ومعلمة ممن كانوا فُصلوا سابقاً في عهد النظام البائد، سيباشرون أعمالهم مجدداً بعد مراجعة المديريات المعنية حتى تاريخ الخامس عشر من أيلول الجاري؛ لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل.

خطوة لتعزيز القطاع التربوي

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم المعلمين، وتعزيز دورهم في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن عودة الكوادر التربوية تمثل رسالة وفاء وتقدير لتضحيات المعلمين ولجهودهم المبذولة، مشددة على أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن هذه المبادرة تسهم في استقرار القطاع وتطويره.

وأوضحت الوزارة أن عمليات العودة تم تنظيمها استناداً إلى إحصائيات دقيقة وشاملة وفّرتها وزارة التنمية الإدارية، منذ عدة أشهر حتى الآن، حيث تم تنظيم عملية التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص لرصد وتوزيع الكوادر على المحافظات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتحقيق بيئة عمل محفزة تسهم في تحسين جودة التعليم، وبناء جيل ناجح يُعتمد عليه في مستقبل الوطن.