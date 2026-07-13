حملة شفاء 4 تجري عمليات نوعية في المشفى الوطني بدير الزور

دير الزور-سانا

أجرى فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية مجموعة من العمليات الجراحية النوعية في المشفى الوطني بدير الزور، وذلك ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”.

وأوضح رئيس فريق شفاء الطبي مهدي العمار لمراسل سانا، اليوم الاثنين، أن الحملة تشمل أماكن ومناطق لم تستهدف سابقاً، مبيناً أن البرنامج يتضمن اليوم إجراء خمس عمليات في الجراحة العامة والحشوية، على أن تجرى غداً خمس عمليات في جراحة الكبد والثدي والغدة الدرقية، إضافةً إلى عمليات في الجراحة البولية والعصبية والعظمية، والأمراض القلبية التداخلية لدى البالغين.

وأشار العمار إلى أن القطاع الصحي في دير الزور ما زال بحاجة إلى دعم إضافي من المنظمات والجهات الإغاثية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، مثمناً دعم وزارة الصحة، وداعياً إلى رفد المحافظة بمزيد من الكوادر المتخصصة.

بدوره أكد رئيس شعبة الجراحة العامة في المشفى الوطني بدير الزور وضاح المشهور أهمية هذه الحملات في توفير الخدمات الجراحية التخصصية داخل المحافظة، بما يخفف عن المرضى مشقة السفر وتكاليف العلاج، فضلاً عن إسهامها في تعزيز خبرات الأطباء المقيمين والاختصاصيين من خلال الاحتكاك بالخبرات الطبية المشاركة.

وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، في الخامس من الشهر الجاري برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ‏تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً.