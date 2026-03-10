وزير التعليم العالي: المفاضلة الطبية الموحدة وتغيير الاختصاص الخميس المقبل

دمشق-سانا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (طب بشري، أسنان، صيدلة) للعام الدراسي 2025/2026 ومفاضلة تغيير الاختصاص، ستصدران يوم الخميس المقبل، بعد استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لضمان دقة النتائج وعدالتها.

وأكد الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، متابعة الوزارة الدقيقة وحرصها على إنجاز إجراءات كلا المفاضلتين بأقصى درجات الدقة والشفافية، بما يضمن حقوق جميع الطلبة ويكفل تكافؤ الفرص بينهم.

كما أشار إلى استمرار الوزارة في متابعة مختلف الملفات التعليمية، بما يخدم مصلحة الطلبة ويسهم في تطوير منظومة التعليم العالي.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.

وتتيح مفاضلة تغيير الاختصاص للخريجين إمكانية الانتقال بين الاختصاصات الطبية المختلفة ضمن ضوابط تحددها الوزارة، بما ينسجم مع متطلبات التدريب والحاجة الفعلية للقطاع الصحي.