مجلس التعليم العالي يحدث درجتي الماجستير والدكتوراه بعدد من الاختصاصات

دمشق-سانا
قرر مجلس التعليم العالي، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، إحداث درجتي الماجستير والدكتوراه بعدد من الاختصاصات في جامعات حلب واللاذقية وطرطوس.
وتضمنت قرارات المجلس التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي:
إحداث درجة الدكتوراه في الهندسة النووية بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، ودرجة الدكتوراه في اختصاص العقاقير بقسم العقاقير والنباتات الطبية في كلية الصيدلة بجامعة حلب، ودرجة الدكتوراه في اختصاص مداواة الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة حلب، ودرجة الدكتوراه في اختصاص تقويم الأسنان والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب، بدءاً من العام 2025 -2026.
وتضمنت إحداث درجة الماجستير للتأهيل والتخصص في علم النفس الإكلينيكي في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية بجامعة حلب، والماجستير في المحاسبة الإدارية والتحليل المالي في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في التمريض باختصاص تمريض الحالات الحرجة في كلية التمريض بجامعة اللاذقية، ودرجة الماجستير في التمريض باختصاص تمريض صحة الطفل في كلية التمريض بجامعة اللاذقية، ودرجة الماجستير في اختصاص المناهج وطرائق التدريس في كلية التربية بجامعة طرطوس.
كما وافق المجلس على منح طلاب السنة الأخيرة المنقطعين المسجلين في برنامج المعلمين وكلاء (معلم صف)، وبرنامج تعميق التأهيل التربوي في نظام التعليم المفتوح والمغلقين حالياً دورتين امتحانيتين.
وناقش مجلس التعليم العالي في جلسته الدورية نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع الملفات المطروحة في المجلس تأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة القضايا الأكاديمية وفق أسس علمية وقانونية واضحة، وبما يحقق العدالة ويصون حقوق الطلبة والخريجين، ويعزز استقرار منظومة التعليم العالي، على أن يتم عقب انتهاء أعمال المجلس الإعلان عن القرارات والملفات التي نوقشت وأقرت.