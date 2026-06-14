مجلس التعليم العالي يحدث درجتي الماجستير والدكتوراه بعدد من الاختصاصات

دمشق-سانا‏

قرر مجلس التعليم العالي، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم الأحد، برئاسة ‏وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، إحداث درجتي ‏الماجستير والدكتوراه بعدد من الاختصاصات في جامعات حلب واللاذقية ‏وطرطوس‎.‎

وتضمنت قرارات المجلس التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي:‎

إحداث درجة الدكتوراه في الهندسة النووية بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، ودرجة الدكتوراه في اختصاص العقاقير بقسم العقاقير والنباتات الطبية في كلية ‏الصيدلة بجامعة حلب، ودرجة الدكتوراه في اختصاص مداواة الأسنان في كلية طب ‏الأسنان بجامعة حلب، ودرجة الدكتوراه في اختصاص تقويم الأسنان والفكين في ‏كلية طب الأسنان بجامعة حلب، بدءاً من العام 2025 -2026‌.

وتضمنت إحداث درجة الماجستير للتأهيل والتخصص في علم النفس الإكلينيكي ‏في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية بجامعة حلب، والماجستير في المحاسبة ‏الإدارية والتحليل المالي في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، ودرجتي الماجستير ‏والدكتوراه في التمريض باختصاص تمريض الحالات الحرجة في كلية التمريض ‏بجامعة اللاذقية، ودرجة الماجستير في التمريض باختصاص تمريض صحة الطفل ‏في كلية التمريض بجامعة اللاذقية، ودرجة الماجستير في اختصاص المناهج ‏وطرائق التدريس في كلية التربية بجامعة طرطوس‎.‎

كما وافق المجلس على منح طلاب السنة الأخيرة المنقطعين المسجلين في برنامج ‏المعلمين وكلاء (معلم صف)، وبرنامج تعميق التأهيل التربوي في نظام التعليم ‏المفتوح والمغلقين حالياً دورتين امتحانيتين‎.‎

وناقش مجلس التعليم العالي في جلسته الدورية‎ نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً ‏وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا ‏المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته‎.‎

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع الملفات المطروحة في المجلس ‏تأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة القضايا الأكاديمية وفق أسس علمية ‏وقانونية واضحة، وبما يحقق العدالة ويصون حقوق الطلبة والخريجين، ويعزز ‏استقرار منظومة التعليم العالي، على أن يتم عقب انتهاء أعمال المجلس الإعلان ‏عن القرارات والملفات التي نوقشت وأقرت‎.‎