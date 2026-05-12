التعليم العالي السورية تنظم جلسة حوارية في دمشق ‏بعنوان ‌‏”صناعة المواهب التقنية”‏

دمشق-سانا‏



نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ‏اليوم ‏الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان “صناعة ‏المواهب التقنية”، ‏لتسليط الضوء على مشروع‎ (The ‎Factory) ‎الهادف إلى ‏تأهيل مجموعة من الشباب ‏التقانيين لسوق العمل وفق معايير ‏عالمية، من خلال ‏تجربة تدريب مهني تحاكي بيئة عمل ‏الشركات الدولية، ‏وذلك في مركز الابتكار الرقمي (ديجت) ‏بدمشق‎.‎

وتهدف الجلسة إلى تطوير تصور أولي لمنهج برنامج ‏صناعة ‏المواهب التقنية، ومواءمة مخرجات التدريب ‏مع احتياجات ‏سوق العمل التقني، وتعزيز التعاون بين ‏القطاعين الأكاديمي ‏والخاص، وبناء شبكة علاقات ‏وشراكات تدعم المواهب التقنية ‏السورية، والخروج ‏بتوصيات عملية وخارطة طريق للمرحلة ‏القادمة‎.‎

مواكبة سوق العمل والاقتصاد الرقمي‎

وتضمنت الجلسة التي شارك فيها وزراء التعليم العالي ‏والبحث ‏العلمي مروان الحلبي، والتربية والتعليم محمد ‏عبد الرحمن ‏تركو، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد ‏السلام هيكل، ورئيس ‏هيئة التخطيط والإحصاء أنس ‏سليم، عدة محاور أبرزها، ‏تحديث المنظومة التعليمية ‏لمواكبة سوق العمل والاقتصاد ‏الرقمي، والتكامل بين ‏الحكومة والقطاع الخاص لبناء الاقتصاد ‏الرقمي، ‏وتطوير التعليم والتدريب المهني والتطبيقي لإعداد ‌‏الشباب لسوق العمل‎.‎

وأشار الوزير الحلبي، في كلمة له، إلى الحاجة الماسة ‏لربط ‏العلم بالعمل، والمعرفة بالسوق، والجامعة ‏بالصناعة، والتدريب ‏بالتوظيف، والطموح بالمسار ‏المهني الواضح، معتبراً أن القدرة ‏التقنية أصبحت لغة ‏العصر، ومفتاح الاقتصاد الجديد، وأداة ‏التنمية، وجسر ‏الشباب إلى العالم‎.‎

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تنظر إلى المواهب ‏التقنية ‏السورية باعتبارها مخزوناً بشرياً، ورأس مال ‏وطني نادر، ‏يحتاج إلى الرعاية، والتوجيه، والتمكين، ‏وفتح الأبواب ‏وإحاطتها ببرنامج رصين، ومنهج عملي، ‏وشراكات ذكية، ‏وفرص عمل حقيقية، لتتحول إلى قوة ‏إنتاج، وابتكار، وتنافسية، ‏وحضور سوري مشرف في ‏الأسواق المحلية والدولية‎.‎

‎رأس مال وطني يجب رعايته وتمكينه‎

واعتبر الحلبي أن الموهبة رأس مال وطني يجب رعايته ‌‏وتمكينه، لأن المستقبل لا يُمنح بل يُصنع، ولأن التقنية ‏تصبح ‏قوة حقيقية فقط عندما تُسخر لحل المشكلات، ‏وخلق القيمة، ‏وتوسيع دائرة المعرفة والعدالة، مؤكداً أن ‏دور الجامعة الجديد ‏يمتد إلى الابتكار وريادة الأعمال، ‏وأهمية القطاع الخاص ‏كشريك في تصميم المهارات ‏وبناء الفرص‎.‎

وأكد الوزير الحلبي دعم الوزارة لكل مسار يربط التعليم ‌‏بالتنمية، والبحث بالاحتياجات الوطنية، والتدريب ‏بالتوظيف، ‏والموهبة بالفرصة، والشباب بمستقبلهم في ‏وطنهم‌‏.‏

حضر الجلسة معاونو وزراء، ونخبة من صناع القرار، ‏ورواد ‏الأعمال، والأكاديميون، وجهات داعمة‎.‎

يذكر أن مركز الابتكار الرقمي ‌‏(ديجت) افتتح في شهر ‏أيار ‏الماضي بدمشق، استجابةً للحاجة المتزايدة للتحول ‏الرقمي في ‏سوريا، ويهدف إلى تمكين الشباب في مجال ‏ريادة الأعمال ‌‏التقنية، ‏وتعزيز الابتكار الرقمي في ‏سوريا.‏