التعليم العالي تبحث مع “المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي” مجالات الدعم

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي عبد الحكيم عيسى والوفد المرافق، مجالات التعاون لدعم قطاع التعليم العالي في سوريا، وتطوير التعليم التقاني.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أهمية الاستفادة من خبرات المجلس والشراكات الأوروبية، لافتاً إلى البنى التحتية المتهالكة والاحتياجات الكبيرة في قطاع التعليم العالي، وإمكانية تقديم المجلس الدعم في ترميم المدن الجامعية، والبدء بترميم إحدى الوحدات السكنية في المدينة الجامعية بكلية “الهمك” بدمشق، إضافة إلى الحاجة لترميم أبنية الكليات في محافظتي درعا والرقة.

وأشار الوزير الحلبي إلى إمكانية التعاون في تعزيز التعليم التقاني الذي يعد ضمن الرؤية الأساسية لعمل الوزارة، وتعمل على توسيعه، وتشكيل لجنة تواصل مشتركة لتحديد نقاط التعاون، وإعداد اتفاقية للتعاون المشترك لتوقيعها لاحقاً.

من جانبه، أشار عيسى إلى أن الدعم الذي يقدمه المجلس يتركز على المجال التقني والمهني في قطاع التعليم العالي، لافتاً إلى إمكانية التعاون في رفع سوية التعليم التقاني وإحداث معاهد تقانية، وتقديم مساعدات للمخابر، وفي تأمين الطاقة البديلة للكليات، واستعداد المجلس لتوقيع اتفاقية تعاون ليتمكن من تقديم الدعم المطلوب.

يذكر أن “المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي” مؤسسة معتمدة أوروبياً، وتوقف عن العمل في سوريا، خلال فترة حكم النظام البائد، وعاد للعمل بعد تحريرها، وهو يضم 30 عضواً موزعين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي، ويتلقى الدعم لمشاريعه من دول أوروبية، ودول أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان.