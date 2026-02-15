التعليم العالي في معرض دمشق الدولي للكتاب…حضور بحثي وأكاديمي يعزز ثقافة الابتكار وجودة التعليم

دمشق-سانا

سجّلت المعاهد والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حضوراً لافتاً في الدورة الاستثنائية لمعرض دمشق الدولي للكتاب، من خلال جناح موحّد عكس تنوع أدوارها الأكاديمية والبحثية، وأبرز حرصها على تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار والبحث العلمي.

برامج متخصصة ومكتبات غنية

قدّم المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA) مجموعة من برامج الماجستير النوعية في الإدارة والاقتصاد والقانون والموارد البشرية، إلى جانب مكتبة تضم 14 ألف كتاب باللغتين العربية والإنكليزية، وأوضح مدير العلاقات العامة فراس قولي ومسؤولة المكتبة ميس درويش أن المعهد يعمل على توثيق ونشر أبحاث طلاب الماجستير، وتوفير بيئة بحثية داعمة.

تأهيل الكوادر وابتكارات علمية

شارك المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بتعريف الزوار بأنشطته الأكاديمية، مؤكداً اهتمامه بتأهيل كوادر قادرة على العمل في مؤسسات الدولة وتطوير الأداء المؤسسي، وتنفيذ دراسات تطبيقية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، وفق ما أوضحته مديرة الجناح الدكتورة ميرنا سليمان.

وقدّمت الهيئة العامة للتقانة الحيوية كتيبات ودراسات علمية حول الفطر الطبي وأهميته العلاجية والغذائية، إضافة إلى مواد تغذوية متخصصة للرياضيين، وبيّن مدير المكتب الإعلامي المهندس طارق الوادي أن المعروضات تعكس نتائج أبحاث عملية أنجزت في مختبرات الهيئة.

بحث علمي وطني ودعم للموهوبين

عرضت الهيئة العليا للبحث العلمي تقريرها السنوي الذي يوثق النتاج البحثي للجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب مجلة “العلم والابتكار السورية”، وأدلة وطنية للباحثين وأخلاقيات البحث العلمي، مع متابعة تطوير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار، بحسب رئيسة دائرة العلاقات العامة علا سلوم.

كما عبّرت هيئة التميز والإبداع عن دعمها للموهوبين من خلال كتب ومراجع علمية ودلائل الأولمبياد العلمي الوطني والدولي، بهدف تأهيل الطلاب للمنافسات العلمية ضمن برامجها الأكاديمية والمراكز الوطنية للطلبة المتميزين، وفق مديرة الجناح زينة أبو شامي.

يعكس حضور هذه الجهات حرص وزارة التعليم العالي على تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي، ودعم التنمية المستدامة في سوريا.

ويشارك في المعرض نحو 500 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 35 دولة، ليؤكد مكانة دمشق كمنصة للتلاقي الثقافي العربي والدولي.