افتتاح مدرسة الشهيدة وفاء إدريس بريف حمص الجنوبي بعد تأهيلها

حمص-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم الأحد، مدرسة الشهيدة وفاء إدريس للتعليم الأساسي (المرحلة الأولى) في قرية المباركية بريف حمص الجنوبي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل التي نفذتها جمعية البنيان المرصوص.

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ملك السباعي في تصريح لـ سانا، أن المدرسة تتكون من مبنيين كان أحدهما خارج الخدمة، حيث جرى تأهيلهما وتجهيزهما لاستقبال الطلاب من جديد، مشيرةً إلى خطة المديرية الرامية إلى إعادة تأهيل المدارس المتضررة لتوفير فرص تعليم متكافئة، وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنيان المرصوص عبد الله غنوم، أن ترميم هذه المدرسة يندرج ضمن سلسلة مشروعات أطلقتها الجمعية في إطار حملة “أربعاء حمص”، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعليم كمحور أساسي في بناء الوطن، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل على مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية لدعم القطاع التعليمي.

بدورها، أشادت مديرة المدرسة غادة محمد إدريس بالجهود المبذولة لإعادة المدرسة لأداء دورها التعليمي الحيوي بعد أن كانت مدمّرة، مشيرةً إلى أن المدرسة كانت قد افتتحت قبل خمس سنوات بثلاثة صفوف فقط، وبعدد محدود من الطلاب لم يتجاوز 45 طالباً، أما اليوم، ومع تحرير المنطقة ودعم الجمعيات الأهلية، فتضم 10 غرف صفية، إضافة إلى غرفتين إداريتين وغرفة لرياض الأطفال مستعيدة مظهرها الحضاري، ودورها الحيوي لتستقبل مجدداً أبناء القرية.

وتقع قرية المباركية على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب مدينة حمص، وتسعى مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية إلى إعادة إعمار المدارس التي تضررت جراء قصف النظام البائد، مع ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة بالكامل للطلاب بما يتطلبه نجاح العملية التربوية.