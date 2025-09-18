انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية “اللاذقية نحن أهلها”

IMG 3948 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع مجلس المدينة تنفيذ مشروع شامل لتأهيل وتزفيت الطرقات الرئيسية في المدينة، وذلك ضمن الحملة المجتمعية “اللاذقية نحن أهلها”.

وأوضح رئيس الوحدات الإدارية في المحافظة علي عاصي في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال اليوم في مرحلتها الأول تشمل تخصيص نحو عشرة آلاف متر مكعب لتزفيت الطرق ضمن خطة شاملة لصيانة معظم شوارع المدينة.

IMG 3953 1 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"

وأضاف عاصي: إن الحملة الشاملة تتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدينة اللاذقية، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع إنارة طرقات المدينة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الحدائق العامة ومرافقها الخدمية خلال الفترة القادمة.

من جهته، أوضح صفوان دريوس من جهاز الإشراف في الخدمات الفنية، أن أعمال التزفيت بدأت للمحور الممتد من شارع الجزائر باتجاه الكورنيش الجنوبي نحو شارع العروبة وحتى ساحة اليمن كمرحلة أولى بعد تنفيذ أعمال قشط وترحيل المخلفات.

وأكد دريوس أن هذا العمل يأتي في إطار خطة تحسين البنية التحتية لمدينة اللاذقية، ويتم العمل على الاستكمال في المراحل القادمة بالتنسيق الكامل مع مجلس مدينة اللاذقية.

وتندرج هذه الأعمال ضمن الحملة المجتمعية “اللاذقية نحن أهلها” التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع فعاليات رسمية وأهلية، بهدف تحسين الواقع الخدمي في المدينة وتطوير بنيتها التحتية، وتشمل الحملة إعادة تأهيل الشوارع والطرقات، تطوير شبكات الصرف الصحي والإنارة العامة، إضافة إلى صيانة الحدائق والمرافق الخدمية، بما يعزز مظهر المدينة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

IMG 3958 1 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"
IMG 3967 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"
IMG 3994 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"
IMG 3998 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"
IMG 4006 انطلاق مشروع تأهيل طرقات في اللاذقية ضمن الحملة المجتمعية "اللاذقية نحن أهلها"
