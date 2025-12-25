التربية السورية تنفذ حملة اللقاح المدرسي الوطني بدمشق وفق معايير السلامة الصحية

دمشق-سانا

نفذت وزارة التربية والتعليم السورية، حملة اللقاح المدرسي الوطني في عدد من مدارس دمشق، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الرعاية الصحية للأطفال، بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة تخدم جودة العملية التربوية في سوريا.

واستهدفت الحملة التي نفذت بالتعاون مع وزارتي الصحة الإدارة المحلية، تقديم لقاح “الثنائي الطفلي” لتلاميذ الصف الأول ولقاح “الثنائي الكهلي” لتلاميذ الصف السادس، بهدف التحصين والوقاية من مرضي الدفتيريا والكزاز.

وأكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة ميسون دشاش في تصريح لـ “سانا”، أن اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتُقدَّم مجاناً لجميع الطلاب، مشيدةً بالتعاون الذي أبداه الأهالي نتيجة التنسيق المسبق والأنشطة التوعوية المرافقة للحملة.

وأوضحت دشاش صرامة الإجراءات الطبية المتبعة لضمان سلامة العملية، بدءاً من الحفاظ على سلسلة التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات، بما يضمن فعاليتها، وصولاً إلى استخدام المحاقن ذاتية التعطيل المخصصة للاستعمال لمرة واحدة فقط، والالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، منعاً لانتقال العدوى.

وتحرص الوزارة على تنفيذ حملة التلقيح وفق المعايير السلامة الصحية، مع التأكيد على أن الأعراض الجانبية المحتملة بسيطة ومؤقتة، بما يسهم في الحفاظ على صحة الطلاب والمجتمع المدرسي.

يذكر أن مديرية الصحة المدرسيّة وطب الفم، التابعة لوزارة التربية والتعليم، تُعنى يتعزيز سلامة البيئة التعليمية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية المجانية للطلاب والكوادر التربوية.