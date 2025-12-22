الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل على مفاضلة فصل خريف 2025 حتى الأحد القادم

دمشق-سانا

مددت الجامعة الافتراضية السورية فترة التسجيل الإلكتروني على مفاضلتها للفصل الدراسي خريف 2025 (F25) في جميع برامج الإجازات الجامعية، المعاهد التقانية، برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، لغاية يوم الأحد القادم، وآخر موعد للدفع يوم الإثنين القادم.

وأوضحت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن التسجيل متاح للطلاب من حملة الشهادات الثانوية غير السورية (عرب وأجانب)، والصادرة عن وزارات غير وزارة التربية، والخاصة بخريجي المركز الوطني للمتميزين.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن لجميع الطلاب بمن فيهم العرب والأجانب الحاصلين على الإجازات الجامعية غير السورية التسجيل عبر الرابط.

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين بالاطلاع على إجراءات التسجيل الإلكتروني، لزيارة الرابط.

وكانت الجامعة أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2025 (F25) في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، إضافة إلى برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، وذلك حتى يوم الأحد 21/12/2025.