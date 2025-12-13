دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية تخريج الدفعة العاشرة من برنامج “إيديوسيريا” للطلاب السوريين اللاجئين في الأردن، والذين تجاوز عددهم 3 آلاف خريج وخريجة من مختلف التخصصات والمستويات الأكاديمية.

بارقة أمل أعادت للطلاب السوريين حقهم في التعليم

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد أوضح في تصريح لسانا اليوم أن برنامج “إيديوسيريا” ليس مجرد مشروع تعليمي، بل هو بارقة أمل وجسر أعاد للطلاب السوريين حقهم الطبيعي في التعليم والتعلم.

شراكة دولية بنّاءة

وقال معاون الوزير: إن تخرج الطلاب الذي جرى يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان، يعد ثمرة شراكة دولية بنّاءة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وبدعم كريم من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف: إنه رغم قسوة النزوح والابتعاد القسري عن حضن الوطن، وقف طلابنا اليوم مرفوعي الرأس، مؤكدين أن الإرادة الصادقة والعزيمة القوية قادرتان على تحويل الألم إلى أمل.

ولفت إلى أن تخرج الطلاب ليس نهاية الطريق بل بدايته، معتبراً أنهم سفراء العلم وقصة نجاح تُروى لكل من ظن أن الظروف أقوى من الأحلام منوهاً بجهود الحكومة الأردنية في هذا الإطار واحتضانها الطلاب السوريين، وتقديمها التسهيلات التي مكنتهم من مواصلة تعليمهم في ظل ظروف اللجوء.

وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج “إيديوسيريا” في مشاريع التعليم التقاني والتدريب المهني داخل سوريا.

برنامج تعليم سوري أردني

و”إيديوسيريا” برنامج تعليم سوري أردني- منح دراسية- (EDU- SYRIA/EDU-JORDAN) ممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتديره الجامعة الألمانية الأردنية، وهو موجه خصيصاً للطلاب السوريين اللاجئين في الأردن، بهدف توفير فرص تعليمية أكاديمية لتمكين هؤلاء الطلاب من استكمال تعليمهم الجامعي والتأهيل المهني في ظل الظروف الاستثنائية التي مروا بها بسبب النزوح.

ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من الجهود الدولية الهادفة إلى دعم التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح، وخاصة في المناطق التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل الأردن.