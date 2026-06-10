وزير التربية يتفقد مركز مناقشة سلالم تصحيح امتحانات الشهادات العامة بدمشق

دمشق-سانا‏

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم ‏الأربعاء، أعمال اللجان المختصة بمناقشة سلالم تصحيح امتحانات الشهادات العامة في مركز ‏مناقشة السلالم بدمشق، وذلك في إطار متابعة عمليات التصحيح وضمان أعلى درجات الدقة ‏والعدالة في تقييم إجابات الطلاب.‏

واطلع الوزير خلال جولته على آلية إعداد سلالم التصحيح الخاصة بمواد شهادتي التعليم ‏الأساسي والثانوية العامة، ومراحل العمل التي تسبق اعتمادها.‏

وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا أهمية أن تتسم سلالم التصحيح بالشمولية والدقة، وأن تراعي ‏مختلف الصيغ الصحيحة التي قد يوردها الطلاب في إجاباتهم، بما يضمن حصولهم على ‏العلامات التي يستحقونها وفق أسس عادلة وموضوعية.‏

وأشار الوزير إلى ضرورة التعامل بمرونة مدروسة مع بعض الحالات المرتبطة بطريقة تدوين ‏الإجابات داخل الورقة الامتحانية، ولا سيما عندما يضطر الطالب إلى استكمال إجابته في ‏موضع آخر مع وجود ما يدل بوضوح على ارتباطها بالسؤال المطلوب، وذلك حفاظاً على حقوق ‏الطلاب وعدم تأثر نتائجهم باعتبارات شكلية.‏

وأوضح تركو أن إعداد سلم التصحيح يشكل مرحلة محورية في العملية الامتحانية، نظراً لدوره في ‏توحيد معايير منح العلامات بين مختلف لجان التصحيح، مبيناً أن وضوح السلم ودقته يسهمان ‏في الحد من الاجتهادات الفردية، ويعززان مستويات العدالة والشفافية في تقييم إجابات الطلبة.‏

ولفت تركو إلى أن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماماً خاصاً بأعمال التصحيح، سواء من حيث ‏توفير الظروف المناسبة لإنجازها ضمن الأطر الزمنية المحددة، أو من خلال متابعة التعويضات ‏المالية المخصصة للمكلفين بهذه المهمة، تقديراً للجهد الكبير والمسؤولية التي يتحملها الكادر ‏التربوي خلال هذه المرحلة من العملية الامتحانية.‏

وجدد الدكتور تركو التأكيد على أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والإنصاف ‏في مختلف مراحل العملية الامتحانية، بما يكفل حصول كل طالب على حقه كاملاً ويعزز الثقة ‏بمصداقية النتائج ودقتها.‏

وبدأت اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم أمس الثلاثاء، مناقشة واعتماد سلالم التصحيح ‏الخاصة بمواد الشهادات العامة، تمهيداً لانطلاق أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وفق معايير ‏موحدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.‏

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت ‏في الرابع من حزيران الجاري، فيما بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها ‏العلمي والأدبي والشرعي والمهني في السادس منه، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية ‏اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية الامتحانية في مختلف ‏المحافظات.‏