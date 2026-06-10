وزير التربية يتفقد مركز مناقشة سلالم تصحيح امتحانات الشهادات العامة بدمشق

دمشق-سانا
تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم الأربعاء، أعمال اللجان المختصة بمناقشة سلالم تصحيح امتحانات الشهادات العامة في مركز مناقشة السلالم بدمشق، وذلك في إطار متابعة عمليات التصحيح وضمان أعلى درجات الدقة والعدالة في تقييم إجابات الطلاب.
واطلع الوزير خلال جولته على آلية إعداد سلالم التصحيح الخاصة بمواد شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، ومراحل العمل التي تسبق اعتمادها.
وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا أهمية أن تتسم سلالم التصحيح بالشمولية والدقة، وأن تراعي مختلف الصيغ الصحيحة التي قد يوردها الطلاب في إجاباتهم، بما يضمن حصولهم على العلامات التي يستحقونها وفق أسس عادلة وموضوعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة التعامل بمرونة مدروسة مع بعض الحالات المرتبطة بطريقة تدوين الإجابات داخل الورقة الامتحانية، ولا سيما عندما يضطر الطالب إلى استكمال إجابته في موضع آخر مع وجود ما يدل بوضوح على ارتباطها بالسؤال المطلوب، وذلك حفاظاً على حقوق الطلاب وعدم تأثر نتائجهم باعتبارات شكلية.
وأوضح تركو أن إعداد سلم التصحيح يشكل مرحلة محورية في العملية الامتحانية، نظراً لدوره في توحيد معايير منح العلامات بين مختلف لجان التصحيح، مبيناً أن وضوح السلم ودقته يسهمان في الحد من الاجتهادات الفردية، ويعززان مستويات العدالة والشفافية في تقييم إجابات الطلبة.
ولفت تركو إلى أن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماماً خاصاً بأعمال التصحيح، سواء من حيث توفير الظروف المناسبة لإنجازها ضمن الأطر الزمنية المحددة، أو من خلال متابعة التعويضات المالية المخصصة للمكلفين بهذه المهمة، تقديراً للجهد الكبير والمسؤولية التي يتحملها الكادر التربوي خلال هذه المرحلة من العملية الامتحانية.
وجدد الدكتور تركو التأكيد على أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والإنصاف في مختلف مراحل العملية الامتحانية، بما يكفل حصول كل طالب على حقه كاملاً ويعزز الثقة بمصداقية النتائج ودقتها.
وبدأت اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم أمس الثلاثاء، مناقشة واعتماد سلالم التصحيح الخاصة بمواد الشهادات العامة، تمهيداً لانطلاق أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وفق معايير موحدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.
وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، فيما بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني في السادس منه، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.