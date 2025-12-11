مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية

دمشق-سانا

أقامت مدرسة زيد بن حارثة في حي السومرية بدمشق اليوم، احتفالية بمناسبة ذكرى التحرير والنصر، بمشاركة كبيرة من الطلاب الذين قدموا عروضاً فنية ومسرحية تجسّد قيم الانتماء والصمود وحب الوطن.

وأشارت مديرة المدرسة وعد العباس في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن الثامن من كانون الأول يمثل محطة خالدة في ذاكرة الوطن، مؤكدةً أن النصر تحقق بتضحيات الشهداء، ويشكل بداية لمسيرة بناء طويلة، داعيةً إلى التمسك بالوحدة وصون الأرض.

عضو لجنة الحي حسام يوسف، بيّن أن عيد التحرير يمثل تحقيق الحرية، وعودة الحياة الى ربوع البلاد، معرباً عن فرحته بهذه المناسبة، التي تعكس قدرة السوريين على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وأعرب الأطفال عن فرحتهم بالمشاركة، مؤكدين أن عروضهم المسرحية والفنية وسيلة للتعبير عن حبهم للوطن واعتزازهم بتضحيات أبطاله، مشيرين إلى رغبتهم في المساهمة في بناء سوريا جديدة بالعلم والعمل.

وأحيا السوريون في الثامن من كانون الأول الجاري الذكرى الأولى لعيد التحرير من النظام البائد، حيث احتشد الملايين في مختلف المدن والبلدات للاحتفال بإنهاء تلك الحقبة المظلمة، والتأكيد على التضحيات في سبيل الحرية والكرامة، فيما أقامت وزارة التربية سلسلة فعاليات بهذه المناسبة لترسيخ قيم الوفاء للشهداء بين الأجيال الجديدة، ليغدو هذا اليوم محطةً مفصلية ورمزاً لانتصار الإرادة الشعبية على الطغيان.