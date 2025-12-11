مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية

DSC 0347 مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية

دمشق-سانا

أقامت مدرسة زيد بن حارثة في حي السومرية بدمشق اليوم، احتفالية بمناسبة ذكرى التحرير والنصر، بمشاركة كبيرة من الطلاب الذين قدموا عروضاً فنية ومسرحية تجسّد قيم الانتماء والصمود وحب الوطن.

DSC 0268 مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية

وأشارت مديرة المدرسة وعد العباس في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن الثامن من كانون الأول يمثل محطة خالدة في ذاكرة الوطن، مؤكدةً أن النصر تحقق بتضحيات الشهداء، ويشكل بداية لمسيرة بناء طويلة، داعيةً إلى التمسك بالوحدة وصون الأرض.

عضو لجنة الحي حسام يوسف، بيّن أن عيد التحرير يمثل تحقيق الحرية، وعودة الحياة الى ربوع البلاد، معرباً عن فرحته بهذه المناسبة، التي تعكس قدرة السوريين على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل.

DSC 0272 مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية

وأعرب الأطفال عن فرحتهم بالمشاركة، مؤكدين أن عروضهم المسرحية والفنية وسيلة للتعبير عن حبهم للوطن واعتزازهم بتضحيات أبطاله، مشيرين إلى رغبتهم في المساهمة في بناء سوريا جديدة بالعلم والعمل.

وأحيا السوريون في الثامن من كانون الأول الجاري الذكرى الأولى لعيد التحرير من النظام البائد، حيث احتشد الملايين في مختلف المدن والبلدات للاحتفال بإنهاء تلك الحقبة المظلمة، والتأكيد على التضحيات في سبيل الحرية والكرامة، فيما أقامت وزارة التربية سلسلة فعاليات بهذه المناسبة لترسيخ قيم الوفاء للشهداء بين الأجيال الجديدة، ليغدو هذا اليوم محطةً مفصلية ورمزاً لانتصار الإرادة الشعبية على الطغيان.

DSC 0224 مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية
DSC 0289 مدرسة زيد بن حارثة في السومرية بدمشق تحيي ذكرى التحرير بعروض فنية وطنية
