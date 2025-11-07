الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 7 من تشرين الثاني 2025

دمشق:

1- عرض مسرحية الأطفال “البطاريق” على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساء.

2- حفل وداع الصيف، ليلة أنس مع فرقة شلبية، في فندق آرت هاوس، خلف مشفى الأطفال بالمزة الساعة الـ 6 مساء.

3- عرض أفلام “المفترس – الأراضي الوعرة، الأرنب الذكي مومو – المطاردة الكبرى، السادة الأفاضل، فيها إيه يعني، رجل المنشار: آرك ريزي”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12,45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.15 مساء.

حلب:

1- عرض أفلام “الهاتف الأسود 2، الشرير، ريستارت، الأرنب الذكي مومو – المطاردة الكبرى، المفترس – الأراضي الوعرة، رجل المنشار: آرك ريزي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.40 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساء.