الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 7 من تشرين الثاني 2025

الأجندة الثقافية 1 1 1 2 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 7 من تشرين الثاني 2025

دمشق:

1- عرض مسرحية الأطفال “البطاريق” على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساء.

2- حفل وداع الصيف، ليلة أنس مع فرقة شلبية، في فندق آرت هاوس، خلف مشفى الأطفال بالمزة الساعة الـ 6 مساء.

3- عرض أفلام “المفترس – الأراضي الوعرة، الأرنب الذكي مومو – المطاردة الكبرى، السادة الأفاضل، فيها إيه يعني، رجل المنشار: آرك ريزي”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12,45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.15 مساء.

حلب:

1- عرض أفلام “الهاتف الأسود 2، الشرير، ريستارت، الأرنب الذكي مومو – المطاردة الكبرى، المفترس – الأراضي الوعرة، رجل المنشار: آرك ريزي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.40 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساء.

الجامع الأعلى الكبير بحماة.. شاهد حضاري على تعاقب ثلاث حضارات كبرى
وزير الثقافة يبحث مع السفير السعودي تطوير التعاون وبناء جسور التواصل
نضال الشعب السوري وتراثه العريق في البرنامج الفني لليوم الـ 3 من معرض دمشق الدولي
بين العنب والدم… داريا تحوِّل جراحها لفنٍّ يسعى إلى إنصاف ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تشرين الأول 2025
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك